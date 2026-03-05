Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuần

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh cuối mùa suy yếu nhanh miền Bắc trời hửng nắng ấm. Trong khi Nam Bộ mưa trái mùa gia tăng.

Miền Bắc về đêm và sáng trời rét do ít mây, mặt đất thoát nhiệt vào khí quyển. Nhiệt độ thấp nhất ở nhiều phường đều dưới 18 độ, vùng núi phổ biến từ 11-14 độ. Đến trưa nhiều trời nắng, nhiệt độ tăng trở lại phổ biến trong khoảng 22-26 độ.

Trạng thái nắng ấm ở Hà Nội và Bắc Bộ sẽ duy trì đến hết tuần. Tại Hà Nội nhiệt độ phổ biến ban ngày từ 25-26 độ.

Thời tiết hôm nay tại Bắc miền Trung tại phường Quảng Trị và Huế có lúc có mưa nhỏ. Còn đa phần các phường đều nhiều mây với nhiệt độ phổ biến từ 22-23 độ, trời se se lạnh.

Khu vực Nam Trung Bộ cũng có mưa dông bất chợt ở nhiều nơi, nhiệt độ từ 25-31 độ.

Tại khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa về chiều tối do nhiễu động gió Đông đang hoạt động mạnh, gây mưa dông cho 1/3 diện tích ở khu vực này. Dự báo mưa dông còn kéo dài đến cuối tuần.

Trước khi có mưa dông, khu vực này ban ngày nắng nóng mức nhiệt dao động từ 31-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực miền Bắc trời hửng nắng ấm. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

