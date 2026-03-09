Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.
Thời tiết miền Bắc có mưa do không khí lạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ có đợt không khí lạnh mới xuống. Đợt không khí lạnh này kết hợp với hội tụ trên độ cao 1500m sẽ gây mưa rào và dông ở nhiều nơi. Ngoài mưa, theo dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay sẽ giảm khoảng 2-4 độ so với hôm qua.
Các phường đón gió lạnh đầu tiên là phường Thục Phán (Cao Bằng), phường Tam Thanh (Lạng Sơn), phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) trời rét với mức nhiệt 18-20 độ.
Thủ đô Hà Nội và những nơi khác mức nhiệt dao động trong khoảng từ 21-23 độ. Chỉ riêng phường Điện Biên Phủ (Điện Biên) nhiệt độ 29 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ cũng xuất hiện mưa trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến phía Đông của Gia Lai. Trong đó phía Nam của tỉnh Quảng Trị và khu vực TP Huế khả năng xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to kèm theo dông. Lượng mưa tại một số điểm có thể vượt 70mm.
Khu vực Nam Bộ thời tiết nắng gắt. Tại phường Thủ Dầu Một (TPHCM), phường Bình Phước và Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai mức nhiệt buổi trưa tới 35 độ, mức nhiệt nắng nóng. Các phường khác còn lại mức nhiệt từ 31-34 độ.
Các phường khu vực Cao nguyên Trung Bộ trời nóng, buổi chiều có mưa dông ở một vài nơi. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 28-30 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 9/3 đến ngày 10/3:
- Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 10/3 có mưa vài nơi. Từ tối và đêm 09/3 trời chuyển rét.
- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi; từ ngày 9/3 đến sáng 10/3 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai: Có mưa vài nơi, từ khoảng gần sáng ngày 9/3 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 10/3 đến ngày 18/3:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.
- Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 16/3 mưa có xu hướng giảm dần.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
