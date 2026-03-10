Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thời tiết Hà Nội thế nào do ảnh hưởng không khí lạnh?

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Từ đêm qua nhiệt độ Hà Nội đã giảm 6 độ so với ngày trước do có mưa kết hợp với gió thổi lộng với mức nhiệt từ 24 giảm xuống còn 18 độ.

Do không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc đồng thời hội tụ gió trên cao suy yếu nên phần lớn các tỉnh thành trong đó có Hà Nội tạnh ráo và rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến toàn miền từ 15-18 độ, ở khu vực miền núi có nơi dưới 14 độ.

Đến trưa và chiều trời bừng nắng mức nhiệt tăng dần ở mức 21-25 độ.

Miền Bắc trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục có mưa khi gió Đông Bắc tiếp tục dồn sâu xuống tương tác với địa hình dãy Trường Sơn tạo mây ẩm.

Cảnh báo có những nơi có mưa vừa với lượng từ 20-40mm và cục bộ có nơi mưa to trên 70mm kèm theo mưa dông, gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 29 độ. Về chiều tối một số nơi có mưa trái mùa.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Các phường Bình Phước và Biên Hòa (Đồng Nai), phường Thủ Dầu Một (TPHCM), phường Tân Ninh (Tây Ninh) nắng nóng 35-36 độ. Các phường các mức nhiệt dao động từ 31-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/3 đến ngày 11/3:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, đêm 10 và sáng 11/03 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời chuyển rét.

- Từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Từ ngày 10/03 có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 11/03 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/3 đến ngày 19/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng đêm 11-13/3 khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Trung Trung Bộ: Từ đêm 11-15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày 12-13/3 cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 16/3 mưa có xu hướng giảm dần.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

