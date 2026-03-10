Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.
Thời tiết Hà Nội thế nào do ảnh hưởng không khí lạnh?
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Từ đêm qua nhiệt độ Hà Nội đã giảm 6 độ so với ngày trước do có mưa kết hợp với gió thổi lộng với mức nhiệt từ 24 giảm xuống còn 18 độ.
Do không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc đồng thời hội tụ gió trên cao suy yếu nên phần lớn các tỉnh thành trong đó có Hà Nội tạnh ráo và rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến toàn miền từ 15-18 độ, ở khu vực miền núi có nơi dưới 14 độ.
Đến trưa và chiều trời bừng nắng mức nhiệt tăng dần ở mức 21-25 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục có mưa khi gió Đông Bắc tiếp tục dồn sâu xuống tương tác với địa hình dãy Trường Sơn tạo mây ẩm.
Cảnh báo có những nơi có mưa vừa với lượng từ 20-40mm và cục bộ có nơi mưa to trên 70mm kèm theo mưa dông, gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 29 độ. Về chiều tối một số nơi có mưa trái mùa.
Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Các phường Bình Phước và Biên Hòa (Đồng Nai), phường Thủ Dầu Một (TPHCM), phường Tân Ninh (Tây Ninh) nắng nóng 35-36 độ. Các phường các mức nhiệt dao động từ 31-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 10/3 đến ngày 11/3:
- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, đêm 10 và sáng 11/03 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời chuyển rét.
- Từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Từ ngày 10/03 có mưa vài nơi.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 11/03 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 11/3 đến ngày 19/3:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng đêm 11-13/3 khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.
- Trung Trung Bộ: Từ đêm 11-15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày 12-13/3 cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 16/3 mưa có xu hướng giảm dần.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tin sáng 10/3: Tăng lương cơ sở từ 1/7/2026? Hà Nội quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý doThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Dự kiến từ 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội...; UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan quản lý kiên quyết xử lý các cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.
Hà Nội: 4,3ha đất nông nghiệp bị 'bức tử', vi phạm ngang nhiên thách thức lệnh cấmThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Mặc dù đã có chỉ đạo khắc phục triệt để vi phạm từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội, thế nhưng đến nay, 4,3ha đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ) vẫn đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" bởi các bãi phế liệu, rác thải khổng lồ...
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.
Tin sáng 9/3: Dự báo diễn biến thời tiết xấu do không khí lạnh; Giá gas tăng liên tục, doanh nghiệp điều chỉnh giá theo tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục tác động xấu đến thời tiết; Biến động thị trường khiến vài ngày nay, các doanh nghiệp gas thông báo điều chỉnh giá bán theo tuần, thay vì theo tháng như thường lệ.
Cháy lớn giữa trưa, 5 căn nhà ở TP.HCM bị ảnh hưởngThời sự - 1 ngày trước
Lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Thái Phiên, phường Minh Phụng, TP.HCM rồi lan rộng, khiến 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn khác hư hại.
Thấy rác bên đường, Chủ tịch phường yêu cầu trích xuất camera tìm người xả rácThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện đống rác bên vệ đường, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) yêu cầu trích xuất camera. Qua đó xác định nhân viên xe khách giường nằm kéo nhiều túi rác từ gầm xe vứt ra bên đường.
Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dânThời sự - 1 ngày trước
Giá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.
Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đôXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa, tàu thuyền trong năm 2026, phương tiện thiếu áo phao, thiết bị cứu sinh sẽ bị xử lý nghiêm; Cục Viễn thám Quốc gia xác định 163 khu vực tại Hà Nội có nguy cơ phát sinh ô nhiễm bụi.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa ràoXã hội - 3 ngày trước
Từ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.
Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Từ vụ học sinh lớp 8 Trường PTDTNT THCS Pác Nặm đuối nước khi tham gia hoạt động trải nghiệm, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoài nhà trường tiếp tục được đặt ra. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình đã làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên phụ trách cũng như các quy định về bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.