Hà Nội: Báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại Mỗ

Thứ tư, 08:46 27/05/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Trong khi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nỗi lo hỏa hoạn đang từng ngày, từng giờ đe dọa cuộc sống của người dân tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ. Hàng loạt nhà xưởng dựng tạm bằng tôn cũ kỹ, rách nát, chất đầy vật liệu dễ cháy đã và đang âm thầm "bủa vây" khu vực này, tạo nên một "quả bom hẹn giờ" thực sự. Mặc dù đã được phản ánh, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sáng ngày 26/5, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ, bằng mắt thường không khó để nhận ra "rừng" nhà xưởng tạm với mái tôn đủ màu sắc đang san sát, xen kẽ với khu dân cư. Những công trình "lụp xụp" này như một vành đai dễ cháy vây quanh các ngôi nhà kiên cố.

Cận cảnh một góc nhà xưởng tạm, nơi chất đống phế liệu nhựa, bìa các-tông và đồ cũ. Những vật liệu này, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, cực kỳ dễ bắt lửa và khó dập tắt một khi xảy ra sự cố.

Tại một số xưởng tạm có công nhân đang sử dụng máy cắt, hàn xì, tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Ngay bên cạnh là các bình gas, bình oxy, và các vật liệu dễ cháy khác, tạo nên một tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Nhiều nhà xưởng được dựng bằng tôn cũ, hoen gỉ, chắp vá tạm bợ. Không ít vị trí mái tôn đã bung bật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa nắng nóng và mưa giông.

Hình ảnh một cánh cửa tôn cũ kỹ, rách nát của một xưởng tạm. Trên cửa, những biển báo phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhỏ, mờ nhạt, dường như bị phớt lờ, cho thấy sự chủ quan và thiếu tuân thủ các quy định an toàn tối thiểu.

Hàng loạt đồ dễ cháy được xếp đống ngay trong một nhà xưởng tạm, dưới mái tôn nóng nực. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, hậu quả có thể là một thảm họa không thể lường trước.

Hình ảnh các dây điện chằng chịt được treo tạm bợ trên các khung thép. Nguy cơ chập điện là cực kỳ cao, đặc biệt là khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên và các nhà xưởng hoạt động công suất lớn.

Các nhà xưởng tạm không chỉ gây mất mỹ quan mà còn là nơi tích tụ nhiệt và chất dễ cháy, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn lan rộng.

Nhiều hộ dân quanh khu vực cho biết họ luôn thấp thỏm lo lắng trước nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong những ngày thời tiết oi bức kéo dài như hiện nay.

Hà Nội đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời tăng cao. Các nhà xưởng tôn kín bưng hấp nhiệt mạnh, càng làm tăng nguy cơ chập cháy điện và bùng phát hỏa hoạn.

Thực trạng các nhà xưởng tạm bợ tồn tại giữa khu dân cư không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cộng đồng.

Liên quan đến sự việc này, ngày 15/4, phóng viên đã liên hệ với UBND phường Đại Mỗ để phản ánh và tìm hiểu hướng xử lý. Tuy nhiên, tính đến ngày 25/5, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ địa phương. Trong khi đó, nguy cơ cháy nổ từ các nhà xưởng tạm bợ vẫn hiện hữu từng ngày giữa khu dân cư.

Video báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại Mỗ, Hà Nội:


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
