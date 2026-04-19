Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗ

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 14/4, tại nhà Lê Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ án giết người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng; đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu, tang vật liên quan phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h00 cùng ngày, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình xảy ra cãi chửi nhau với chị Lê Thị Tươi (SN 1987, cùng trú thôn Cự Xá, xã Liêm Hà). Trong quá trình cãi chửi nhau, Bình dùng búa đinh ném về phía chị Tươi nhưng không trúng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà.

Sự việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở và anh Lê Đình Thành (SN 1968, Trưởng thôn Cự Xá) đến giải quyết, yêu cầu Bình về Nhà văn hóa thôn để làm việc. Bình không chấp hành, có hành vi chống đối.

Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 01 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 01 nhát trúng mạn sườn trái anh Thành.

Sau khi bị khống chế, tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy 01 con dao (dạng dao bầu dài khoảng 25cm) đâm liên tiếp 02 nhát trúng vùng bụng và đùi trái anh Thành; 02 nhát trúng vào vùng bụng phải và đùi phải anh Hưng. Hậu quả, anh Lê Đình Thành tử vong do mất máu cấp; anh Nguyễn Trọng Hưng bị thương, đã qua cơn nguy kịch.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.