Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗ
GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.
Theo đó, khoảng 18h30 ngày 14/4, tại nhà Lê Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ án giết người.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng; đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu, tang vật liên quan phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h00 cùng ngày, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình xảy ra cãi chửi nhau với chị Lê Thị Tươi (SN 1987, cùng trú thôn Cự Xá, xã Liêm Hà). Trong quá trình cãi chửi nhau, Bình dùng búa đinh ném về phía chị Tươi nhưng không trúng.
Sự việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở và anh Lê Đình Thành (SN 1968, Trưởng thôn Cự Xá) đến giải quyết, yêu cầu Bình về Nhà văn hóa thôn để làm việc. Bình không chấp hành, có hành vi chống đối.
Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 01 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 01 nhát trúng mạn sườn trái anh Thành.
Sau khi bị khống chế, tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy 01 con dao (dạng dao bầu dài khoảng 25cm) đâm liên tiếp 02 nhát trúng vùng bụng và đùi trái anh Thành; 02 nhát trúng vào vùng bụng phải và đùi phải anh Hưng. Hậu quả, anh Lê Đình Thành tử vong do mất máu cấp; anh Nguyễn Trọng Hưng bị thương, đã qua cơn nguy kịch.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
Hưng Yên: Nổ súng sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài bị bắt giữPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.
Kẻ hành hung phụ nữ đâm tử vong trưởng thônXã hội - 7 giờ trước
Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.
Tuyên Quang: Khởi tố 2 đối tượng làm giả đăng ký xe, bán biển số 'đẹp' lừa người dânPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp đối tượng sinh năm 2007 tông xe khiến CSGT trọng thươngXã hội - 10 giờ trước
Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.
Phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phépPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Qua tuần tra, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép.
Từ đơn tố giác, công an triệt phá nhóm ghi lô, đềXã hội - 13 giờ trước
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.
Ẩn mình trên mạng xã hội, đường dây buôn động vật quý hiếm vẫn "sa lưới"Xã hội - 13 giờ trước
Lợi dụng mạng xã hội để móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quy mô lớn, các đối tượng đưa hàng từ phía Nam ra Bắc tiêu thụ. Lực lượng công an Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị đã triệt phá, bắt giữ, thu giữ tang vật đặc biệt lớn.
Bắt 2 đối tượng đổ hơn 500 tấn da bò hôi thối xuống đất gây ô nhiễm môi trườngPháp luật - 1 ngày trước
Lợi cùng đồng bọn đổ hơn 500 tấn da bò xuống nền đất và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm
Hà Nội: 'Sập bẫy' nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”, người phụ nữ mất 1 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ từ nhu cầu mua một chiếc xe đẩy cho cháu trên mạng xã hội, bà N. (trú tại Hà Nội) đã bị lừa mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.
Ngăn kịp thời 3 nữ sinh ở Tuyên Quang đi tìm 'việc nhẹ lương cao'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện 3 nữ sinh rủ nhau bắt xe khách đi Hà Nội theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, Công an xã Tùng Vài (Tuyên Quang) đã nhanh chóng phối hợp truy tìm, đưa các cháu về an toàn.
Phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phépPháp luật
GĐXH - Qua tuần tra, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép.