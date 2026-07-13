Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

| Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
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GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Ngày 13/7, Công an xã Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, bắt giữ 2 đối tượng. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng cá độ bóng đá diễn biến phức tạp trong mùa World Cup.

Cảnh báo tình trạng cá độ bóng đá trái phép mùa World Cup 2026 - Ảnh 1.

Hai đối tượng Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh bị bắt giữ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nam Đàn phát hiện Lê Văn Cao (SN 1980) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983), cùng trú tại xã Nam Đàn thường xuyên tham gia cá độ bóng đá thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch, thanh toán.

Ngày 3/7, Ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định riêng trong ngày 1/7, Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh đã tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu với số tiền 56 triệu đồng. Mở rộng điều tra, từ ngày 1/5 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền hai đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu lên tới hơn 400 triệu đồng.

Cảnh báo tình trạng cá độ bóng đá trái phép mùa World Cup 2026 - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Lê Văn Hoàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cũng đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, bắt giữ 11 đối tượng. Bước đầu xác định, chỉ trong 6 ngày đầu vòng chung kết World Cup 2026, đường dây này đã thực hiện giao dịch đánh bạc hơn 5 tỷ đồng.

Đường dây do Lê Văn Hoàng (SN 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, Đồng Nai) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài vận hành hệ thống cá độ bóng đá xuyên quốc gia, chia nhỏ thành nhiều tài khoản đại lý để tổ chức hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

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Tang vật vụ án.

Theo cơ quan chức năng, cứ mỗi mùa World Cup, hoạt động cá độ bóng đá trái phép lại có xu hướng gia tăng. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng thường thiết lập website, ứng dụng cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài; liên tục thay đổi tên miền, sử dụng nhiều đường link dự phòng nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Chúng còn tung ra nhiều chương trình khuyến mại, tặng tiền thưởng, hoàn trả tiền cược, cho nợ tiền cược; quảng bá trên mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến và lồng ghép quảng cáo trong các buổi phát trực tiếp các trận đấu bóng đá để thu hút người chơi.

Cá độ bóng đá không chỉ khiến người tham gia thiệt hại về kinh tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự, làm phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các website, ứng dụng cá cược và những lời mời gọi tham gia cá độ trên không gian mạng.

Khi phát hiện các đối tượng, hội nhóm, website hoặc ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc quảng cáo cá độ bóng đá trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

Cảnh báo tình trạng cá độ bóng đá trái phép mùa World Cup 2026 - Ảnh 4.Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

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