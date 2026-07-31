Công an giữ khẩn cấp người đàn ông nhận nửa tỷ đồng để "chạy án” vụ cá độ bóng đá

Ngày 31/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thành (SN 1975, trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thành (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi lực lượng Công an Khánh Hòa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn, một người có liên quan đến vụ án lo sợ bị xử lý nên tìm gặp Thành nhờ giúp đỡ.

Mặc dù không có khả năng cũng như căn cứ để tác động đến việc giải quyết vụ án, Thành vẫn nhận có thể "chạy án" và yêu cầu nạn nhân đưa 500 triệu đồng. Tin tưởng lời hứa, nạn nhân đã giao đủ số tiền theo yêu cầu.

Sau đó, Thành tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 200 triệu đồng nhưng bị từ chối.

Khi bị nạn nhân từ chối và yêu cầu hoàn trả tiền, Thành chỉ trả lại 250 triệu đồng, đồng thời, đưa ra thông tin gian dối rằng người nhận tiền "chạy án" chỉ hoàn lại được số tiền này.

Theo cơ quan điều tra, số tiền còn lại 250 triệu đồng đã bị Thành chiếm đoạt để trả nợ và cất giữ. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Công Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng là một phần số tiền chiếm đoạt. Đồng thời, một cá nhân liên quan đã tự nguyện giao nộp thêm 100 triệu đồng là số tiền Thành dùng để trả nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi của Nguyễn Công Thành có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.