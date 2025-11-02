Hà Nội: Xuất hiện hố sụt lớn trên đường Trần Hưng Đạo

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện ngay trước số nhà 27, đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều người đi đường không khỏi lo ngại, đặc biệt tuyến đường này có mật độ giao thông cao, nguy cơ tai nạn rất lớn khi trời tối hoặc trời mưa.

Anh N.Đ, một người dân sống gần khu vực, chia sẻ: "Cái hố này đã xuất hiện gần một tuần nay rồi. Nó nằm ngay giữa đường, gây bất tiện và nguy hiểm cho xe máy, ô tô qua lại. Tôi đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, khắc phục triệt để sự cố để đảm bảo an toàn cho mọi người."

Hố sụt lớn giữa đường Trần Hưng Đạo được người dân ghi lại và chia sẻ trên MXH

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội ngày 2/11, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã sử dụng một tấm chắn bằng kim loại, bịt lên miệng hố nhằm cảnh báo nguy hiểm, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân và thông tin trên mạng xã hội, phường đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thực tế và tiến hành khắc phục tạm thời vị trí sụt lún, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Hiện tại, UBND phường Cửa Nam đang tiếp tục theo dõi tình trạng mặt đường và lên phương án sửa chữa triệt để trong thời gian sớm nhất.

