Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Chủ nhật, 16:14 26/04/2026 | Đời sống

Hai cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Ngày 26-4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh clip ghi lại cảnh 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Bất chấp nguy hiểm, 2 cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ

Theo hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, hai cô gái đều không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên xe máy BKS 14K1-161.xx. Phương tiện cũng không lắp gương chiếu hậu, chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ.

Thời điểm diễn ra hành vi, phương tiện đang lưu thông theo hướng đi TP Hải Phòng. Sự việc khiến một số ô tô đi đúng chiều phải giảm tốc độ, đánh lái né tránh xảy ra va chạm.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn đã vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định chủ xe là B.T.H. (thường trú tại tỉnh Quảng Ninh). Cơ quan chức năng đang tiến hành mời người liên quan đến làm việc và xử lý các vi phạm.

Tr.Đức
3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xa

Chồng ngoại tình tinh vi ngay tại nhà riêng nhưng vẫn lộ tẩy vì một chi tiết khó tin trong nhà vệ sinh

Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi Gia đình và Xã hội phản ánh.

5 cặp con giáp đại kỵ trong kinh doanh: Hợp tác là dễ trắng tay

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp nếu bắt tay làm ăn chung rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến thua lỗ, thậm chí "đường ai nấy đi".

Những thông tin cực quan trọng trong mã QR của sổ đỏ mới, nhiều người có thể chưa biết

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mã QR trên sổ đỏ mới mang lại nhiều tiện ích quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các giao dịch bất động sản. Mã QR của mẫu sổ đỏ mới chứa các thông tin gì?

Nam sinh lớp 8 nghi bị kẻ lạ xịt hơi cay trước cổng trường

Đời sống - 8 giờ trước

Công an đang điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi bị hai người lạ dùng bình xịt hơi cay tấn công ngay trước cổng trường.

Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động bắt đầu hưởng lương hưu và chấm dứt quan hệ lao động khi chưa đạt đến mốc tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định của Nhà nước. Năm 2026, để được nghỉ hưu trước tuổi mà hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng điều kiện gì?

Huyền ảo đêm Cố đô: Khi pháo hoa thắp sáng giấc mơ ngàn năm

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 25/4/2026 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của buổi lễ chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều tác phẩm phong lan, cây kiểng đặc sắc được cung tiến vào Hoàng cung Huế qua lễ "Cung tiến Kỳ hoa Dị thảo", tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn.

Ứng lương là gì? Người lao động được tạm ứng tiền lương trong trường hợp nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được ứng lương nếu đáp ứng đủ điều kiện. Năm 2026, quy định về ứng lương cho người lao động có điểm gì mới?

Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sang

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí kiên định, nhờ đó mà càng về hậu vận càng dễ đạt cuộc sống đủ đầy, an nhàn.

4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộn

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.

Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sang

Đời sống
Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Đời sống
Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Đời sống
Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

