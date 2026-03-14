Đã chạy vào làn ngược chiều trên cao tốc, xe khách còn chèn ép xe đi đúng chiều
Điều khiển xe khách chạy vào làn ngược chiều trên cao tốc, suýt gây tai nạn tài xế bị xử lý.
Sáng 14-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt với anh H.A.T. (SN 1974, quê Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc.
Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Theo Cục CSGT, vào lúc 16 giờ ngày 13-3, tại km169+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội), tài xế T. đã điều khiển ô tô khách biển số 29H-805.xx và đi sai làn đường.
Hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, tài xế T. đã điều khiển ô tô khách lấn làn đường, chèn ép phương tiện đi đúng làn, suýt gây ra một vụ tai nạn giao thông với các phương tiện đi chiều ngược lại trên cao tốc.
Sau khi clip đăng tải, nhiều ý kiến bất bình về hành vi nguy hiểm của tài xế khi điều khiển xe khách vượt ẩu, đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc.
