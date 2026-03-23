Hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng tăng võng, dây thông tin và nhiều mảnh đạn

Thứ hai, 18:57 23/03/2026 | Xã hội
GĐXH - Lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục tìm thấy hài cốt cùng nhiều di vật tại vùng rừng núi xã Hướng Lập. Cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ngày 23/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thông tin việc tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sỹ và di vật tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng tăng võng, dây thông tin và nhiều mảnh đạn - Ảnh 1.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng nhiều di vật. Ảnh: Đ.P

Theo đó, khoảng 8h45 cùng ngày, lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 phát hiện hài cốt tại khu vực rừng núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập. Bộ hài cốt này nằm ở độ sâu 1m, kèm nhiều di vật như tăng võng, nhiều cúc áo quần, cuộn dây thông tin, nhiều mảnh đạn và đinh ghim.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sỹ cùng di vật được đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Hiện các đơn vị liên quan đang thực hiện các biện pháp để xác định thông tin hài cốt.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực rừng núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Trước đó, đầu tháng 3/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Hướng Lập. Trong đó, một hài cốt được phát hiện ở cửa hang đá ở núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai. Hài cốt còn lại được tìm thấy trong hang đá thuộc núi Cô Loong, thôn Sê Pu.

Mong ước chưa trọn của người con dành cả cuộc đời đi tìm mộ của người bố là liệt sỹMong ước chưa trọn của người con dành cả cuộc đời đi tìm mộ của người bố là liệt sỹ

GĐXH - Hành trình dài tìm mộ người bố là liệt sĩ của người đàn ông 58 tuổi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vô vọng đến khấp khởi mừng thầm khi nắm được thông tin quý.

Tin liên quan

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Lào

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Lào

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng

Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng

Cựu binh đau đáu lời hứa với đồng đội, 20 năm tìm được 21 hài cốt liệt sĩ

Cựu binh đau đáu lời hứa với đồng đội, 20 năm tìm được 21 hài cốt liệt sĩ

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công điện gió

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật khi thi công điện gió

Cùng chuyên mục

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.

4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dưới đây là 4 con giáp có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho những ngày cuối tháng 3 dương lịch này.

Tuyên Quang: Mưa đá ập xuống lúc nửa đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng

Tuyên Quang: Mưa đá ập xuống lúc nửa đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái hư hỏng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mưa đá kèm dông lốc xảy ra trong đêm 22, rạng sáng 23/3 tại nhiều xã vùng cao Tuyên Quang đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường

Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đường

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.

Quy định mới nhất về mức phạt vượt phải áp dụng năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt vượt phải áp dụng năm 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, nguyên tắc chung khi vượt xe là phải vượt về bên trái. Tuy nhiên, vẫn được phép vượt phải trong một số trường hợp đặc biệt.

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.

Trẻ khó khăn đừng vội nản: 3 con giáp này lớn tuổi mới phát tài

Trẻ khó khăn đừng vội nản: 3 con giáp này lớn tuổi mới phát tài

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - 3 con giáp này được xem là những "bông hoa nở muộn" điển hình: càng lớn tuổi càng vững vàng, càng dễ chạm đến cuộc sống đủ đầy, an yên.

Xem nhiều

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

Pháp luật

GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Thời sự
Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

Pháp luật
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 tuổi Dần: Dự đoán sự nghiệp và cơ hội phát triển mới

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 tuổi Dần: Dự đoán sự nghiệp và cơ hội phát triển mới

Đời sống
Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

Đời sống

