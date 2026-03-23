Hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng tăng võng, dây thông tin và nhiều mảnh đạn

Ngày 23/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thông tin việc tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sỹ và di vật tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng nhiều di vật. Ảnh: Đ.P

Theo đó, khoảng 8h45 cùng ngày, lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 phát hiện hài cốt tại khu vực rừng núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập. Bộ hài cốt này nằm ở độ sâu 1m, kèm nhiều di vật như tăng võng, nhiều cúc áo quần, cuộn dây thông tin, nhiều mảnh đạn và đinh ghim.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sỹ cùng di vật được đưa về bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Hiện các đơn vị liên quan đang thực hiện các biện pháp để xác định thông tin hài cốt.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục mở rộng tìm kiếm xung quanh khu vực rừng núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Trước đó, đầu tháng 3/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Hướng Lập. Trong đó, một hài cốt được phát hiện ở cửa hang đá ở núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai. Hài cốt còn lại được tìm thấy trong hang đá thuộc núi Cô Loong, thôn Sê Pu.