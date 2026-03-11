Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Lào

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ nhận được nguồn tin do ông Dia Tu (trú tại bản Na Xuồng, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) cung cấp về một phần mộ liệt sĩ tại khu vực hang Chia, thuộc núi Hin Đăm, trước đây là bản Hin Đăm.

Cất bốc, di chuyển hài cốt về khu vực đóng quân.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng quy tập đã hành quân đến khu vực bản Hin Đăm cũ để kiểm tra, khảo sát thực địa.

Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo, như: tăng ni-lon đã rách nát, áo đã phai màu và mục nát, khâu đeo dây súng, 45 viên đạn AK và 5 lọ thuốc quân y.

Hàng chục viên đạn cùng các di vật được phát hiện.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành cất bốc, đưa hài cốt về khu vực đóng quân, lập hồ sơ theo quy định, đồng thời tổ chức chăm sóc, hương khói và bảo quản chu đáo, bảo đảm an toàn.