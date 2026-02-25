Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật
GĐXH - Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực này.
Ngày 25/2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa tìm được 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại điểm cao 402, thuộc thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.
Hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m, cách nhau từ 30-40cm. Nhiều di vật kèm theo gồm 3 bình tông, 2 đôi giày, 12 cúc áo, 1 xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, 1 bát B52, dây thông tin…
Bước đầu, lực lượng quy tập nhận định 2 liệt sỹ này sau khi hy sinh được an táng tại hầm công sự.
Hiện, hài cốt liệt sỹ được quản lý, thờ cúng tại hội trường thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang. Sư đoàn 968 đang tiếp tục chỉ đạo Đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.
Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thậtPháp luật - 42 phút trước
Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.
Xử phạt người phụ nữ đăng nội dung xúc phạm Ban Tổ chức giải bóng chuyềnXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Sử dụng tài khoản cá nhân để đăng bài viết có nội dung bị xác định là xúc phạm uy tín, danh dự của Ban Tổ chức giải bóng chuyền do UBND xã tổ chức, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt.
Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7kmPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.
Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn LaPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.
Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ CủiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).
Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sởPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.
Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đánThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.
Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt NamThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.
Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeIDĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.
Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồnThời sự
GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.