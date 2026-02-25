Mới nhất
Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Thứ tư, 19:38 25/02/2026 | Xã hội
Viễn Phương
Viễn Phương
GĐXH - Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực này.

Ngày 25/2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa tìm được 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại điểm cao 402, thuộc thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật - Ảnh 1.

Nhiều di vật nằm cạnh hài cốt liệt sỹ (ảnh: T.H.).

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m, cách nhau từ 30-40cm. Nhiều di vật kèm theo gồm 3 bình tông, 2 đôi giày, 12 cúc áo, 1 xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, 1 bát B52, dây thông tin…

Bước đầu, lực lượng quy tập nhận định 2 liệt sỹ này sau khi hy sinh được an táng tại hầm công sự.

Hiện, hài cốt liệt sỹ được quản lý, thờ cúng tại hội trường thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang. Sư đoàn 968 đang tiếp tục chỉ đạo Đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật - Ảnh 2.Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng

Phương pháp mới đặc biệt phù hợp với các mẫu hài cốt phân hủy nặng, ADN đứt gãy thành các đoạn rất ngắn, trường hợp mà các phương pháp giám định truyền thống thường không đưa ra được kết luận.

