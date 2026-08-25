Hai dòng tâm sự gây chú ý của diễn viên Mã Trung trước khi qua đời

Theo thông báo từ gia đình, diễn viên Mã Trung qua đời lúc 3h ngày 25/8 tại TPHCM, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra lúc 15h cùng ngày, lễ viếng bắt đầu từ 16h30 tại tư gia. Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 28/8. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ (Củ Chi).

Ba ngày trước khi qua đời, diễn viên Mã Trung từng có những chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người xúc động khi đọc lại. Cụ thể, trong thời gian gặp vấn đề về sức khỏe, nam diễn viên đăng tải hình ảnh ở bệnh viện và dành những lời trân trọng để cảm ơn đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm, hỏi thăm.

Hình ảnh nằm viện được nghệ sĩ Mã Trung chia sẻ trên trang cá nhân vài ngày trước.

"Một lời cảm ơn sâu sắc nhất! Mã Trung rất cảm động và rất vui, vì khi mình gặp hoạn nạn thì mới thấy có rất nhiều, thật nhiều người quý mến gửi những lời thăm hỏi, hoa, thương yêu và quan tâm chân tình với tôi. Xin được trân quý tình yêu thương này của mọi người", nam diễn viên bộc bạch.

Trước đó vài ngày, ông cũng đăng tải bài viết: "Trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày, tôi rất sợ làm phiền người khác nên khi phải nằm bệnh viện lần này, tôi rất trân trọng cảm ơn những lời thăm hỏi, động viên sức khỏe gửi đến tôi. Tôi cũng xin phép từ chối rất nhiều người trực tiếp đến thăm vì sợ mất thêm thời gian mọi người... Tuy vậy, vẫn có người cố gắng đến thăm. Giận, nhưng lại thấy vui. Cảm ơn mọi người".

Không chỉ chia sẻ hình ảnh trong bệnh viện, Mã Trung còn đăng lại một kỷ niệm cách đây 6 năm bên những người đồng nghiệp. Kèm theo bức ảnh, ông viết ngắn gọn: "Gặp nhau là vui". Dòng trạng thái đơn giản nhưng đầy tình cảm nay được nhiều người đọc lại trong sự nghẹn ngào.

Diễn viên Mã Trung ghi dấu ấn với nhiều vai phản diện trong gần 40 năm hoạt động.

Sau khi hay tin nam diễn viên qua đời, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương. Một số nghệ sĩ nhắc lại những lần gặp gỡ, làm việc cùng Mã Trung, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình ông. Khán giả cũng để lại nhiều bình luận thương tiếc, cho rằng những vai diễn của nam diễn viên sẽ tiếp tục được nhớ đến trên màn ảnh Việt.

Mã Trung tên thật Mã Văn Trung, sinh năm 1953. Ông bắt đầu đóng phim từ giữa thập niên 1980. Trong gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Mã Trung ghi dấu ấn với dạng vai phản diện. Ông thường được giao những nhân vật giang hồ, ông chủ gian ác, ông trùm hoặc những người đứng sau các đường dây, thế lực trong phim.

Ở tuổi 73, ông vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Trước khi qua đời, ông sống cùng vợ tại TPHCM. Hai người có 49 năm gắn bó và có ba con gái, trong đó hai người đã lập gia đình, con út sống tại Mỹ.