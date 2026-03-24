Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang đến gần

Thứ ba, 07:07 24/03/2026 | Xã hội
GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đi xe đạp điện bất chấp nguy hiểm, vượt qua rào chắn đường sắt khi đoàn tàu đang lao tới khiến nhiều người thót tim.

Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại cảnh hai nữ sinh đi xe đạp điện có hành vi vượt gác chắn đường sắt khi tàu hỏa đang đến gần.

Theo nội dung video ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 23/3, tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở thôn 8, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm này, gác chắn đã được hạ xuống, đèn tín hiệu bật sáng và còi tàu vang lên cảnh báo. Nhiều phương tiện đã dừng lại chờ tàu đi qua. Tuy nhiên, hai nữ sinh đi xe đạp điện vẫn vượt lên, lách qua gác chắn để băng qua đường ray.

Chỉ vài giây sau khi hai em đi qua, đoàn tàu chở hàng lao tới, tạo nên tình huống vô cùng nguy hiểm.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành vi của hai nữ sinh là coi thường tính mạng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, kết hợp giáo dục để tránh những sự việc tương tự.

Lý do 2 xe khách liều lĩnh chặn đầu xe đang chạy trên Quốc lộ 14CLý do 2 xe khách liều lĩnh chặn đầu xe đang chạy trên Quốc lộ 14C

Ngày 3/1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin vụ việc 2 xe khách chặn đầu xe khách khác gây xôn xao dư luận.

Tin liên quan

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

Nữ sinh lớp 7 bị bạn dùng bút bi đâm chi chít vào đùi

Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêm

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

Lắp lưới an toàn, ngăn người nhảy cầu Bến Thủy

GĐXH - Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam (nối Nghệ An và Hà Tĩnh) sẽ được thi công hệ thống điện trang trí và lưới an toàn nhằm tăng cường bảo vệ, hạn chế nguy cơ người và vật thể rơi xuống phía dưới.

Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.

Năm 2026, học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này

GĐXH - Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông với các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không đúng độ tuổi… Trường hợp học sinh chưa đủ 16 tuổi có được điều khiển xe máy dưới 50cc?

Tin sáng 24/3: Sau 1/4, nhiều người có thể bị truy thu thuế vì một sai sót phổ biến; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được thiết kế ra sao?

GĐXH - Trong năm 2026, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm 2025 dựa trên thu nhập phát sinh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025; Theo phương án đề xuất, trục đại lộ ven sông Hồng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h.

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng tăng võng, dây thông tin và nhiều mảnh đạn

GĐXH - Lực lượng quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục tìm thấy hài cốt cùng nhiều di vật tại vùng rừng núi xã Hướng Lập. Cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

GĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.

Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷ

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh án

4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định Công

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

