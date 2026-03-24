Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang đến gần

Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu lao tới.

Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại cảnh hai nữ sinh đi xe đạp điện có hành vi vượt gác chắn đường sắt khi tàu hỏa đang đến gần.

Theo nội dung video ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 23/3, tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở thôn 8, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai nữ sinh vượt rào chắn, tàu hoả lao tới. Ảnh: cắt từ clip.

Vào thời điểm này, gác chắn đã được hạ xuống, đèn tín hiệu bật sáng và còi tàu vang lên cảnh báo. Nhiều phương tiện đã dừng lại chờ tàu đi qua. Tuy nhiên, hai nữ sinh đi xe đạp điện vẫn vượt lên, lách qua gác chắn để băng qua đường ray.

Chỉ vài giây sau khi hai em đi qua, đoàn tàu chở hàng lao tới, tạo nên tình huống vô cùng nguy hiểm.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành vi của hai nữ sinh là coi thường tính mạng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, kết hợp giáo dục để tránh những sự việc tương tự.