Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn'

Chủ nhật, 15:27 22/03/2026 | Pháp luật

P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, xử lý một trường hợp thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn' - Ảnh 1.

Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, quay clip khi lái xe. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng nhận được thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người lái xe còn sử dụng điện thoại di động để quay clip.

Vào cuộc xác minh, ngày 14/3, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an xã Nam Trà My mời các đối tượng liên quan đến làm việc và xác định người điều khiển phương tiện là P.N.H. (17 tuổi, trú tại xã Trà Tập), chở theo T.V.H.D (16 tuổi, trú tại xã Nam Trà My) trên tuyến đường DH10 thuộc địa bàn xã Nam Trà My.

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; riêng P.N.H. vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để quay clip đăng lên mạng xã hội kèm chia sẻ "rất muốn bị ăn đòn".

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt P.N.H. với tổng số tiền 10.200.000 đồng.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn chỉ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thanh Ba
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Danh tính nam thanh niên quay lén tại nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội

Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạt

Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

Xem nhiều

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình

'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top