Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn'
P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.
Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, xử lý một trường hợp thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về clip lan truyền trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng nhận được thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người lái xe còn sử dụng điện thoại di động để quay clip.
Vào cuộc xác minh, ngày 14/3, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an xã Nam Trà My mời các đối tượng liên quan đến làm việc và xác định người điều khiển phương tiện là P.N.H. (17 tuổi, trú tại xã Trà Tập), chở theo T.V.H.D (16 tuổi, trú tại xã Nam Trà My) trên tuyến đường DH10 thuộc địa bàn xã Nam Trà My.
Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; riêng P.N.H. vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để quay clip đăng lên mạng xã hội kèm chia sẻ "rất muốn bị ăn đòn".
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt P.N.H. với tổng số tiền 10.200.000 đồng.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn chỉ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Danh tính nam thanh niên quay lén tại nhà vệ sinh nữ ở Hà NộiPháp luật - 3 giờ trước
Nam thanh niên sinh năm 2006 bị phát hiện quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại trung tâm hành chính ở Tây Hồ.
Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạtPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.
Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 7 giờ trước
Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là người nước ngoài giết đồng hương ở khách sạn rồi tìm cách bỏ trốn. Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.
Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều traPháp luật - 9 giờ trước
Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.
Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Nguyên Huy (SN 1995; ngụ tại phường Gia Định) – người hành hung nữ shipper hôm 15/3 để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.
'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Huế đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ "chặn cung" đến "giảm cầu, từng bước dựng "lá chắn" nhiều lớp, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân.
Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngàyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.
Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.
Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ CampuchiaPháp luật
GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.