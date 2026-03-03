Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêm
GĐXH - Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn...
Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Vĩnh Lại (TP Hải Phòng) cho biết: "Vào khoảng 21h tối nay (3/3) trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và container khiến một em nữ sinh lớp 9 không qua khỏi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ".
Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm, nam thanh niên Đ.K.T (trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy, phía sau chở nữ sinh H.T.K.T (trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) lưu thông trên đường.
Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh H.T.K.T không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Lại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và cấp báo cho cơ quan chức năng về thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Được biết, nạn nhân hiện đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn xã Vĩnh Lại và là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thânPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tảiPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng NaiThời sự - 3 giờ trước
3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêmPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đôĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
4 khung giờ sinh Âm lịch dễ mở lối phú quý nhất: Hậu vận khiến người khác ghen tịĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp con người sở hữu trí tuệ sắc bén và mở ra cánh cửa giàu có bằng chính thực lực của mình.
Thông tin quan trọng: Hàng loạt thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học 2026, hàng nghìn thí sinh cần biếtGiáo dục - 11 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy chế tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điểm mới. Thí sinh cần nắm rõ những quy định gì?
Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống
GĐXH - Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Theo đó, những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026?