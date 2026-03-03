Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêm

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Vĩnh Lại (TP Hải Phòng) cho biết: "Vào khoảng 21h tối nay (3/3) trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và container khiến một em nữ sinh lớp 9 không qua khỏi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ".

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm, nam thanh niên Đ.K.T (trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy, phía sau chở nữ sinh H.T.K.T (trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) lưu thông trên đường.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh lớp 9 không qua khỏi. Ảnh: Đ.Tùy.

Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh H.T.K.T không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Lại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và cấp báo cho cơ quan chức năng về thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, nạn nhân hiện đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn xã Vĩnh Lại và là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em.