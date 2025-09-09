Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992 là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Danh sách năm nay có 933 ứng viên. Trong đó 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cả nước năm nay là tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh (liên ngành Hoá học - Công nghệ Thực phẩm) và tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (ngành Vật lý), cùng sinh năm 1992.
Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh quê ở Thanh Hoá. Năm 2015, bà tốt nghiệp ngành Hóa học trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm 2020, khi 28 tuổi, bà được cấp bằng tiến sĩ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử tại Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.
Từ tháng 7/2015-10/2024, tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh là nghiên cứu viên tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Hiện bà là nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ.
Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh gồm nghiên cứu tổng hợp các hợp chất peptidomimetic với tiềm năng làm chất ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCy1; nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng.
Đến nay, tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh đã hoàn thành năm đề tài cấp cơ sở/cấp Viện Hóa học và một đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bà cũng công bố 71 bài báo khoa học, trong đó 46 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc quê ở Lạng Sơn. Năm 2014, ông tốt nghiệp ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông ở lại trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Vật lý.
Năm 2019, khi mới 27 tuổi, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tháng 3/2023, tiến sĩ Đỗ Quang Lộc được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn Vật lý vô tuyến tại khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, ông là giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hai hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Đỗ Quang Lộc gồm nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu cho các thiết bị y sinh.
Tiễn sĩ Đỗ Quang Lộc đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Ông đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.
