Halloween chưa tới, Hàng Mã đã vào mùa

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GĐXH - Hơn 10 ngày nữa mới đến ngày 31/10, nhưng phố Hàng Mã đã sớm khoác lên mình sắc cam và đen đặc trưng của lễ hội. Những món đồ trang trí ma mị cùng loạt phụ kiện hóa trang được bày bán rực rỡ, báo hiệu không khí ngày Halloween đang đến gần.

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Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã đã bắt đầu trang trí không gian buôn bán, đồng thời bày bán các sản phẩm phục vụ mùa hóa trang. Từ những món đồ trang trí mang hình thù kỳ bí đến các phụ kiện hóa trang đặc trưng, hàng hóa được sắp xếp nổi bật trước cửa, thu hút sự chú ý của người đi đường. Không khí chuẩn bị cho ngày hội đã hiện diện trên nhiều gian hàng, khi các sản phẩm mang sắc màu Halloween dần phủ kín những khoảng trưng bày.

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Phố Hàng Mã ngập tràn màu sắc của lễ hội Halloween

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Các tiểu thương bận rộn chuẩn bị cho lễ hội

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Các khách hàng lựa chọn đồ trang trí và phụ kiện tại các gian hàng trên phố

Dễ bắt gặp tại những khu phố chuyên đồ trưng bày này, là hình ảnh các gia đình có phụ huynh đưa con nhỏ đi mua sắm. Bên cạnh đó, phố Hàng Mã còn là điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in và du khách nước ngoài tham quan, khám phá không khí trước thềm ngày hội.

Các mặt hàng được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá khác nhau, từ những món phụ kiện nhỏ gọn đến trang phục hóa trang cầu kỳ hay đồ trang trí kích thước lớn: Đèn lồng bí ngô đủ các size giá từ 40.000 đến 70.000 đồng, các phụ kiện trang trí cỡ vừa có giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng, gậy hóa trang 40.000 đồng, bộ quần áo hóa trang với nhiều nhân vật từ phù thủy, người nhện, công chúa,... cho trẻ em đủ các kích cỡ khác nhau giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng

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Một số đồ chơi, phụ kiện trang trí nổi bật tại các gian hàng trên phố Hàng Mã.

Một tiểu thương, chủ tiệm quà tặng lưu niệm trên đường Hàng Mã chia sẻ: "So với năm ngoái, giá đã giảm hơn nhiều nhằm phù hợp với tình hình kinh tế và lượng khách mua trong mùa lễ hội." Các tiểu thương cũng mở hàng sớm để hồi vốn nhanh hơn, chuẩn bị nhập hàng mới cho các mùa lễ hội sau.

Nguyễn Thị Thảo Vân

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