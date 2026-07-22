Minh Hằng nhận tin vui dịp Halloween năm nay

Thuộc thể loại huyền bí, tâm lý, giật gân, "Mẹ Mìn" được cầm trịch bởi đạo diễn Jack Carry On – gương mặt từng ghi dấu ấn với khán giả qua các dự án phim ngắn như: Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối... Đây cũng là dự án điện ảnh mới nhất đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng kể từ phim Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, 2023). Từ đó đến nay, cô lui về dành toàn thời gian lo cho gia đình và chăm sóc con đầu lòng. Bộ phim còn có sự tham gia của hai người đẹp Rima Thanh Vy và Nhật Kim Anh.

Theo đạo diễn Jack Carry On, ý tưởng bộ phim được anh ấp ủ từ cách đây 3 năm. Ban đầu, ý tưởng còn khá thô sơ, khó tìm được người đồng hành vì bị xem là "lạ", thiếu tính xã hội và thương mại. Chỉ đến khi hợp tác với V Studio và CGV, dự án mới dần rõ ràng hơn. Sau đó, anh mới hoàn thành kịch bản để đưa vào sản xuất.

Minh Hằng, Rima Thanh Vy và Nhật Kim Anh tham gia "Mẹ Mìn".

Ngay sau khi công bố hình ảnh đầu tiên, Mẹ Mìn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đặt trọng tâm vào tạo hình của một người phụ nữ bí ẩn – nhân vật được kỳ vọng sẽ giữ vai trò then chốt trong câu chuyện. Việc lựa chọn thời điểm Halloween để giới thiệu dự án cũng được xem là bước đi phù hợp với tinh thần huyền bí, rùng rợn mà bộ phim theo đuổi.

Theo những thông tin ban đầu, Mẹ Mìn lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp giữa yếu tố huyền bí, tâm lý và giật gân, khai thác không khí căng thẳng thay vì chỉ dựa vào những màn hù dọa đơn thuần. Đây được xem là một hướng đi còn khá mới mẻ trong bối cảnh điện ảnh Việt, đồng thời tạo nên sự tò mò và kỳ vọng về cách bộ phim sẽ phát triển câu chuyện cũng như mang đến một trải nghiệm khác biệt cho khán giả trên màn ảnh rộng.

Với sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng: Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa,... mỗi gương mặt sẽ đảm nhận một vai trò riêng trong câu chuyện, góp phần tạo nên bức tranh nhân vật đa dạng cho bộ phim. Dù thông tin chi tiết về các nhân vật vẫn chưa được ekip tiết lộ, sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các diễn viên trẻ cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều màu sắc thú vị cho bộ phim.