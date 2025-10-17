Mới nhất
Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween

Thứ sáu, 07:29 17/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vừa qua Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới – đậm các tông màu của mùa lễ hội Halloween. Từ gian hàng đến khách mua, tất cả đều hòa chung nhịp không khí sôi động, phản ánh sức sống linh hoạt của thị trường lễ hội cuối năm.

Không khí Halloween đã sôi động trên phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween - Ảnh 1.

Không khí Halloween tràn ngập các gian hàng tại Hàng Mã.

Chỉ ít ngày sau Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên diện mạo mới để đón chào mùa lễ hội Halloween. Từ đầu tháng 10, cả con phố vốn nhộn nhịp nay càng thêm rực rỡ, tấp nập với sắc cam, tím, đen – những gam màu đặc trưng của lễ hội hóa trang.

Những gian hàng trước đó còn treo đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ nay đã được thay thế bằng hàng loạt món đồ ma mị: bí ngô nhựa, mặt nạ quỷ, áo choàng, nón phù thủy, đầu lâu,... Không khí thay đổi nhanh đến mức, chỉ sau một đêm, cả khu phố như bước sang một "thế giới khác"- vừa huyền bí, vừa sôi động.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween - Ảnh 2.

Chị Nhung, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Hàng Mã.

Chị Nhung, một tiểu thương lâu năm trên phố Hàng Mã vừa sắp xếp lô hàng mới, vừa chia sẻ: "Sau Trung thu, chị dọn hàng Trung thu để bày bày hàng Halloween. Năm nay, khách hỏi mua đồ hóa trang từ rất sớm, chủ yếu là các bạn trẻ, quán cà phê và cửa hàng decor muốn trang trí không gian đón Halloween".

Không chỉ người mua, mà người đi dạo, chụp ảnh cũng đông hơn hẳn. Từng tốp bạn trẻ diện đồ đen, cầm mặt nạ hoặc quả bí ngô nhỏ tạo dáng bên những gian hàng lung linh phát sáng. Nhịp sống ở Hàng Mã dường như chưa bao giờ tĩnh – cứ hết một mùa lễ hội lại tiếp nối bằng một không khí mới, đầy sắc màu và năng lượng.

Những mặt hàng lên ngôi trong mùa Halloween năm nay

Theo ghi nhận, các món đồ "ăn khách" nhất vẫn là mặt nạ ma quỷ, nón phù thủy, đèn bí ngô phát sáng và các phụ kiện hóa trang cho trẻ nhỏ. Nhiều cửa hàng còn nhập thêm đồ trang trí cho quán cà phê, cửa hàng thời trang, không gian sự kiện – đáp ứng nhu cầu trang hoàng theo chủ đề Halloween cho giới trẻ.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween - Ảnh 3.

Mặt nạ- mặt hàng hot luôn được các bạn trẻ săn đón.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween - Ảnh 4.

Góc check-in ma mị cho du khách tham quan.

So với mọi năm, xu hướng mua hàng handmade hoặc sản phẩm thân thiện với môi trường đang tăng nhẹ. Các tiểu thương cũng nhạy bén hơn trong việc "bắt trend". Nhiều gian hàng đã cập nhật thêm các đồ hóa trang nhân vật game hay trong phim thu hút lượng lớn khách trẻ tuổi. Mức giá năm nay dao động từ 30.000 đồng cho phụ kiện nhỏ đến 300.000 - 500.000 đồng cho bộ đồ hóa trang trọn gói, phù hợp với đa dạng khách hàng.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween - Ảnh 5.

Lồng đèn ma quái - món đồ giá rẻ được nhiều bạn trẻ chọn mua.

Dù chỉ kéo dài vài tuần nhưng mùa Halloween vẫn được xem là "thời điểm vàng" cho hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ở phố Hàng Mã. Sau Trung thu, đây là dịp giúp các cửa hàng duy trì doanh thu và tạo không khí lễ hội liên tục cho du khách, nhất là khi Halloween ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị hiện đại.


Quang Dũng - Kim Chi
