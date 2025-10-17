Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón Halloween
GĐXH - Vừa qua Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới – đậm các tông màu của mùa lễ hội Halloween. Từ gian hàng đến khách mua, tất cả đều hòa chung nhịp không khí sôi động, phản ánh sức sống linh hoạt của thị trường lễ hội cuối năm.
Không khí Halloween đã sôi động trên phố Hàng Mã
Chỉ ít ngày sau Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên diện mạo mới để đón chào mùa lễ hội Halloween. Từ đầu tháng 10, cả con phố vốn nhộn nhịp nay càng thêm rực rỡ, tấp nập với sắc cam, tím, đen – những gam màu đặc trưng của lễ hội hóa trang.
Những gian hàng trước đó còn treo đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ nay đã được thay thế bằng hàng loạt món đồ ma mị: bí ngô nhựa, mặt nạ quỷ, áo choàng, nón phù thủy, đầu lâu,... Không khí thay đổi nhanh đến mức, chỉ sau một đêm, cả khu phố như bước sang một "thế giới khác"- vừa huyền bí, vừa sôi động.
Chị Nhung, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Hàng Mã.
Chị Nhung, một tiểu thương lâu năm trên phố Hàng Mã vừa sắp xếp lô hàng mới, vừa chia sẻ: "Sau Trung thu, chị dọn hàng Trung thu để bày bày hàng Halloween. Năm nay, khách hỏi mua đồ hóa trang từ rất sớm, chủ yếu là các bạn trẻ, quán cà phê và cửa hàng decor muốn trang trí không gian đón Halloween".
Không chỉ người mua, mà người đi dạo, chụp ảnh cũng đông hơn hẳn. Từng tốp bạn trẻ diện đồ đen, cầm mặt nạ hoặc quả bí ngô nhỏ tạo dáng bên những gian hàng lung linh phát sáng. Nhịp sống ở Hàng Mã dường như chưa bao giờ tĩnh – cứ hết một mùa lễ hội lại tiếp nối bằng một không khí mới, đầy sắc màu và năng lượng.
Những mặt hàng lên ngôi trong mùa Halloween năm nay
Theo ghi nhận, các món đồ "ăn khách" nhất vẫn là mặt nạ ma quỷ, nón phù thủy, đèn bí ngô phát sáng và các phụ kiện hóa trang cho trẻ nhỏ. Nhiều cửa hàng còn nhập thêm đồ trang trí cho quán cà phê, cửa hàng thời trang, không gian sự kiện – đáp ứng nhu cầu trang hoàng theo chủ đề Halloween cho giới trẻ.
Mặt nạ- mặt hàng hot luôn được các bạn trẻ săn đón.
Góc check-in ma mị cho du khách tham quan.
So với mọi năm, xu hướng mua hàng handmade hoặc sản phẩm thân thiện với môi trường đang tăng nhẹ. Các tiểu thương cũng nhạy bén hơn trong việc "bắt trend". Nhiều gian hàng đã cập nhật thêm các đồ hóa trang nhân vật game hay trong phim thu hút lượng lớn khách trẻ tuổi. Mức giá năm nay dao động từ 30.000 đồng cho phụ kiện nhỏ đến 300.000 - 500.000 đồng cho bộ đồ hóa trang trọn gói, phù hợp với đa dạng khách hàng.
Lồng đèn ma quái - món đồ giá rẻ được nhiều bạn trẻ chọn mua.
Dù chỉ kéo dài vài tuần nhưng mùa Halloween vẫn được xem là "thời điểm vàng" cho hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng ở phố Hàng Mã. Sau Trung thu, đây là dịp giúp các cửa hàng duy trì doanh thu và tạo không khí lễ hội liên tục cho du khách, nhất là khi Halloween ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị hiện đại.
Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 23 phút trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 50 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn vọt lên 154 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC cũng sắp vượt 150 triệu đồng.
Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - iPhone 12 và iPhone 13 vẫn đang là những lựa chọn khá hấp dẫn bởi mức giá rẻ cho trang bị cực ngon vào năm 2025 như có màn OLED, camera chất lượng kèm hiệu năng ổn định vân mọi tác vụ.
Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.
Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện giá rẻ chỉ từ 340 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cá tính, 2 chỗ ngồi gọn gàng và khả năng chạy tới 280km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.
Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 110cc được dân tình săn đón bởi mức giá siêu rẻ chỉ 19 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision và Lead.
Sedan hạng B vừa bán ở Việt Nam đã giảm 50 triệu đồng, sánh ngang Toyota Vios, Honda City, rẻ chỉ như Kia MorningGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng B Skoda tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi lớn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Slavia, kèm theo miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500 km) khiến giá thành giảm mạnh.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.