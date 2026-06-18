Halloween đến sớm với bộ đôi phim kinh dị đáng chú ý hè 2026
GĐXH - Mùa hè 2026, khán giả yêu thích dòng phim kinh dị sẽ có dịp thưởng thức hai tác phẩm mang màu sắc khác biệt nhưng cùng khai thác những nỗi sợ ẩn sâu trong tâm trí con người: Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) và Ám Ảnh (Obsession).
Đồng Dao Ma Quái: Trò chơi gọi hồn chết chóc trong ngôi chùa bỏ hoang
Lấy cảm hứng từ những trò chơi gọi hồn bị nguyền rủa, Đồng Dao Ma Quái xoay quanh một nhóm học sinh cá biệt bị đưa đến một ngôi chùa bỏ hoang để tu dưỡng. Tại đây, cả nhóm vô tình phát hiện một bàn cờ cổ bị phong ấn và quyết định tham gia trò chơi bí ẩn.
Ngay từ lần tung xúc xắc đầu tiên, cả nhóm đã bị cuốn vào một trò chơi ma quỷ, nơi mỗi nước đi đều kéo theo một bản đồng dao rùng rợn và sự xuất hiện của một con quỷ được triệu hồi. Những gì ban đầu tưởng chỉ là trò đùa nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi các thành viên lần lượt biến mất, còn những nỗi sợ sâu kín nhất của họ cũng dần trở thành hiện thực.
Để sống sót, cả nhóm buộc phải tiếp tục cuộc chơi, đối mặt với từng thế lực tà ác và tìm cách tiêu diệt chúng trước khi bình minh xuất hiện. Mô-típ sinh tồn kết hợp yếu tố tâm linh khiến bộ phim được nhiều khán giả ví như "Jumanji phiên bản kinh dị Thái Lan".
Bên cạnh chất liệu tâm linh quen thuộc, tác phẩm còn gây chú ý nhờ bầu không khí ngột ngạt, những màn hù dọa dồn dập cùng câu chuyện đậm màu sắc truyền thuyết dân gian Thái Lan. Phim do đạo diễn Chanathip Wongpoltree thực hiện. Đạo diễn Chanathip Wongpoltree được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng không khí căng thẳng và khai thác yếu tố tâm linh theo hướng nhiều tầng lớp, tập trung vào những nỗi sợ vô hình và các góc khuất tâm lý thay vì chỉ dựa vào các màn jumpscare.
Đồng Dao Ma Quái dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.
Ám Ảnh: Cái giá của một điều ước tình yêu
Nếu Đồng Dao Ma Quái khai thác nỗi sợ đến từ thế giới tâm linh, thì Ám Ảnh (Obsession) lại đi sâu vào mặt tối của tình yêu, sự chiếm hữu và những ám chấp trong cảm xúc con người.
Bộ phim theo chân Bear, một chàng trai si tình đã bẻ gãy món đồ chơi bí ẩn mang tên "Liễu Ước Nguyện" để đổi lấy tình yêu của cô gái mình thầm thương. Điều ước nhanh chóng trở thành hiện thực, nhưng hạnh phúc mà Bear luôn khao khát lại dần biến thành cơn ác mộng. Bear sớm nhận ra cái giá phải trả cho món quà kỳ diệu ấy kinh hoàng và đen tối hơn bất cứ điều gì anh từng tưởng tượng.
Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Curry Barker cho biết: "Với Ám Ảnh, tôi muốn kể một câu chuyện về việc sự ám ảnh dành cho một người khác có thể đi xa đến mức nào. Đến thời điểm nào thì thứ chúng ta gọi là tình yêu không còn là tình yêu nữa? Và xa hơn thế, bản thân khái niệm 'tình yêu' thực sự có ý nghĩa gì?".
Bên cạnh nội dung giàu tính gợi mở, phim còn quy tụ dàn diễn viên trẻ đáng chú ý. Vai Bear do Michael Johnston đảm nhận. Nam diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ này từng góp mặt trong các dự án Teen Wolf, Supergirl và S.W.A.T..
Đóng cặp cùng anh là Inde Navarrette, gương mặt quen thuộc của 13 Reasons Why và Superman & Lois, trong vai Nikki. Phim còn có sự tham gia của danh hài kiêm biên kịch Andy Richter cùng các diễn viên trẻ triển vọng Cooper Tomlinson và Megan Lawless.
Trước khi gây chú ý với Ám Ảnh, Curry Barker đã xây dựng lượng người hâm mộ đáng kể thông qua các phim ngắn do anh tự sản xuất trên nền tảng trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt xem. Sau đó, anh thực hiện MILK & SERIAL – bộ phim kinh dị theo phong cách found footage có kinh phí chỉ khoảng 800 USD do chính anh viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính.
Được phát hành miễn phí trên YouTube, MILK & SERIAL bất ngờ trở thành hiện tượng trong cộng đồng yêu điện ảnh độc lập, thu hút sự quan tâm từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả.
Ám Ảnh (Obsession) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 19/6/2026.
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