Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Nghĩa Trụ vừa triệt phá vụ án ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, trong vụ án này, đối tượng đã dùng thủ đoạn trả công cho công nhân bằng ma túy.

Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 22/5, trong quá trình kiểm tra 1 căn hộ trên địa bàn, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Nguyễn (SN 2001, trú tại tỉnh Lào Cai) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói chứa chất màu trắng dạng cục, bột và đối tượng khai nhận là ma túy loại heroine.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an xã Nghĩa Trụ xác định, Trần Văn Dũng (SN 1997, trú tại tỉnh Thanh Hóa) là cai xây dựng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy. Sau đó chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng thay cho việc trả tiền công hằng ngày. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn bán ma túy cho một số cai xây dựng khác nhằm tiếp tục phân phát cho công nhân tại các công trường trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Kiều Văn Nam (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng khai nhận, số ma túy trên được đưa để sử dụng và trừ vào tiền công làm thuê.

Quá trình điều tra mở rộng xác minh, cơ quan Công an làm rõ nhiều công nhân tại các công trường xây dựng được phát ma túy để sử dụng thay cho việc thanh toán tiền công lao động.

Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các mẫu chất thu giữ đều là ma túy loại heroine, tổng trọng lượng 24,243g.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.