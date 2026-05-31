Hà Nội: Tung tin 'thóc phơi nắng nổ thành bỏng' để câu view, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 31/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Trần Phú vừa phát hiện, xử lý kịp thời một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, gây hiểu lầm trong dư luận xã hội.

Trước đó, lực lượng Công an xã Trần Phú phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Chợ sạch” có đăng tải một bài viết kèm theo hình ảnh với nội dung giật gân, phản ánh việc thời tiết nắng nóng khiến thóc phơi ngoài trời bị “nổ thành bỏng”. Bài viết sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút lượng lớn sự quan tâm, tương tác và bình luận hoang mang của nhiều người sử dụng mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trần Phú đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ chủ tài khoản đăng tải bài viết trên là anh N.H.Đ (SN 1979), hiện đang trú tại thôn Trung Tiến, xã Trần Phú.

Anh N.H.Đ tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan Công an, anh N.H.Đ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, khai nhận do muốn câu tương tác, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nên đã tự ý lấy hình ảnh có sẵn trên mạng xã hội, sau đó dùng thủ thuật cắt ghép với hình ảnh cá nhân của mình để tung tin đồn nhảm. Nội dung câu chuyện "thóc nổ thành bỏng" hoàn toàn là hư cấu, không phản ánh đúng sự thật và gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người đọc.

Sau khi được các cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích rõ ràng các quy định của pháp luật liên quan đến Luật An ninh mạng, anh N.H.Đ đã nhận thức sâu sắc được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ hoàn toàn bài viết sai sự thật nói trên, đồng thời viết bản cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào các tài liệu xác minh thu thập được cùng tính chất, mức độ của vụ việc, Công an xã Trần Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.H.Đ số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, CATP đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Mỗi cá nhân cần chủ động kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đăng tải hay chia sẻ; tuyệt đối không phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Mọi hành vi cố tình vi phạm đều sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.