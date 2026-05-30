Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân, hai đối tượng tại Bắc Ninh đã làm giả các giấy tờ xác nhận thu nhập, tiền lương nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội.
Ngày 30/5, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh), tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư.
Theo đó, ngày 26/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương (SN 1986, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Lâm Tới (SN 1983, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2025, khi đang làm cộng tác viên của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Tiến Phát (địa chỉ tại số 311 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Vũ Văn Cương biết Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên vẫn còn một số căn hộ nhà ở xã hội chưa được bán.
Trong số những khách hàng liên hệ với Vũ Văn Cương để tìm hiểu, mua căn hộ tại dự án, có nhiều người không đủ điều kiện theo quy định. Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của khách hàng, Cương đã trao đổi và nhận hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện để được mua nhà ở xã hội.
Sau đó, Vũ Văn Cương liên hệ với Nguyễn Lâm Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vichi (địa chỉ số 338 đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) để nhờ ký, đóng dấu xác nhận khống trên các mẫu xác nhận thu nhập và xác nhận tiền lương cho những khách hàng mua nhà ở xã hội thông qua Cương, nhằm bảo đảm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội của dự án.
Quá trình điều tra, Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới khai nhận đã thực hiện hành vi làm giả các tài liệu trong hồ sơ mua nhà ở xã hội.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
