Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn

Chủ nhật, 08:03 28/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?

Nên ăn gì để giảm cân hiệu quả trong mùa đông?

Vào mùa đông, cơ thể có xu hướng tích trữ năng lượng nhiều hơn, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn. Để giảm cân hiệu quả, cần ưu tiên các thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ và dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đồ uống lành mạnh. Kết hợp ăn uống hợp lý với sinh hoạt khoa học sẽ giúp duy trì vóc dáng ngay cả trong mùa lạnh.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn - Ảnh 1.Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân

GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm khẩu phần hay nhịn ăn cực đoan. Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày lại có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 8 loại gia vị vừa dễ tìm, vừa có lợi cho quá trình giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.

