Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn
GĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Nên ăn gì để giảm cân hiệu quả trong mùa đông?
Vào mùa đông, cơ thể có xu hướng tích trữ năng lượng nhiều hơn, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn. Để giảm cân hiệu quả, cần ưu tiên các thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ và dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đồ uống lành mạnh. Kết hợp ăn uống hợp lý với sinh hoạt khoa học sẽ giúp duy trì vóc dáng ngay cả trong mùa lạnh.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tớiSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.
