Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn

Nên ăn gì để giảm cân hiệu quả trong mùa đông?

Vào mùa đông, cơ thể có xu hướng tích trữ năng lượng nhiều hơn, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn. Để giảm cân hiệu quả, cần ưu tiên các thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ và dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đồ uống lành mạnh. Kết hợp ăn uống hợp lý với sinh hoạt khoa học sẽ giúp duy trì vóc dáng ngay cả trong mùa lạnh.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)