Hàng loạt xe sang quen thuộc giảm giá sốc, cá biệt có xe giảm tới 700 triệu đồng khiến người tiêu dùng xôn xao

Loạt xe sang tiền tỷ giảm giá đến vài trăm triệu

Nhiều mẫu xe của Mercedes-Benz được giảm giá cả trăm triệu đồng.





Cùng với các hãng xe phổ thông, các hãng xe và đại lý xe sang cũng tích cực tung ra những chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm cạnh tranh thị phần. Trong những ngày cuối tháng 6, nhiều mẫu xe được đại lý giảm giá mạnh, có mẫu giảm tới hơn 700 triệu đồng.

Theo đó, tại Hà Nội nhiều mẫu xe của Mercedes-Benz được giảm giá cả trăm triệu đồng. Trong đó, mẫu Mercedes-Benz C200 Avantgarde được giảm giá 240 triệu đồng đưa mức giá bán xuống còn 1,359 tỷ đồng.

Mẫu Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus giảm 250 triệu đồng xuống còn 1,579 tỷ đồng; mẫu Mercedes-Benz C300 AMG được giảm 211 triệu đồng đưa giá xe xuống còn 1,888 tỷ đồng.

Mẫu xe Mercedes-Benz E 200 Exclusive giảm giá hơn 440 triệu đồng, tương đương mức giảm tới 17% so với giá niêm yết.

Mẫu xe Mercedes-Benz E300 AMG được giảm giá 20% so với giá niêm yết, tương đương mức giảm 591 triệu đồng, đưa giá bán xe về mức 2,399 tỷ đồng.

Ở lần giảm giá này, mẫu Mercedes-Benz GLS 450 số VIN năm 2024 được đại lý này giảm giá mạnh nhất tới 710 triệu đồng đưa giá xe giảm còn 4,679 tỷ đồng...

Trong khi đó, hãng xe Đức Volkswagen cũng hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe trong tháng 6. Cụ thể, mẫu Teramont X VIN 2024 được ưu đãi 50% tương đương mức hỗ trợ từ 99,9-108,4 triệu đồng. Trong khi bộ đôi Tiguan và Touareg được hỗ trợ tới 100%, tương đương mức hỗ trợ quy đổi của Touareg là 269,9-309,9 triệu đồng, đưa giá bán xuống 2,429-2,789 tỷ đồng.

Các đại lý của BMW cũng đang giảm giá mạnh cho các mẫu xe BMW X3 sau khi thế hệ mới của mẫu xe này được giới thiệu. Theo đó, mức giảm giá của các mẫu xe BMW X3 thế hệ cũ dao động trong khoảng 200 triệu đồng, hạ giá xuống 1,65-2,43 tỷ đồng tùy phiên bản.

Cùng với đó, các mẫu xe của Audi cũng được các đại lý ưu đãi, giảm giá mạnh. Theo đó, mẫu xe Audi A8L Plus 55 TFSI Quattro (máy xăng) được đại lý xe tại TP HCM giảm giá tới 550 triệu đồng đưa giá bán xe xuống còn 4,3 tỷ đồng.

Mẫu Audi A6 giảm giá 221 triệu đồng, mẫu Audi A7 giảm giá 730 triệu đồng đưa giá bán còn 2,99 tỷ đồng; mẫu xe điện Audi E-Tron GT được giảm giá 770 triệu đồng đưa giá bán xuống còn 3,95 tỷ đồng...

Các đại lý xe Lexus mới đây cũng công bố bảng giá mới cho dòng Lexus ES với mức giảm cả trăm triệu đồng. Theo đó, hai bản ES 250 và ES 250 F Sport đồng loạt giảm 260 triệu, xuống mức 2,36 tỷ và 2,45 tỷ đồng.

Sau khi áp dụng biểu giá mới, giá bán của Lexus ES 250 đang dễ tiếp cận hơn đối thủ được lắp ráp trong nước, như BMW 5-Series (2,589-3,099 tỷ đồng), và rút ngắn chênh lệch giá bán với Mercedes-Benz E-Class (2,099-2,950 tỷ đồng).

Lý giải nguyên nhân loạt xe sang giảm giá

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, quý I/2025 có hơn 1.500 xe sang các loại đăng ký lần đầu, thấp hơn con số 1.900 của quý I/2024. Còn theo số liệu của các doanh nghiệp, trong 3 thương hiệu lớn là Mercedes, BMW và Lexus, chỉ có BMW duy trì được doanh số bán trong quý I/2025 không bị giảm còn Mercedes và Lexus giảm so với cùng kỳ 2024. Doanh số giảm, hàng tồn kho nhiều nên nhiều mẫu xe sang đang được khuyến mãi khủng, để xả hàng.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX), đại lý bán lẻ lớn của Mercedes-Benz Việt Nam quý I/2025 cho thấy, doanh thu thuần đạt gần 959 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh, chỉ còn 16,5 tỷ đồng, thấp hơn 1,8 lần so với quý I/2024. Lý giải cho sự sụt giảm này, Haxaco cho biết là do thị trường xe sang vẫn đang đối mặt với khó khăn, khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam là hãng xe triển khai nhiều đợt triệu hồi sản phẩm nhất trong 2 năm 2022 và 2023. Trong năm 2022 hãng xe này đã triển khai tổng cộng 7 đợt triệu hồi ô tô, với số lượng lên tới hơn 2.000 xe, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng xe ô tô triệu hồi tại Việt Nam cả năm. Năm 2023, Mercedes là thương hiệu dẫn đầu về triệu hồi với 11 chương trình được tiến hành, do nhiều lỗi khác nhau, dành cho 9.121 xe các loại. Năm 2024 đến nay, Mercedes-Benz cũng đã triển khai khoảng 5 đợt triệu hồi tại Việt Nam với nhiều mẫu xe. Hầu hết xe triệu hồi đều bị lỗi nguy hiểm, có thể gây tai nạn khi tham gia giao thông.

Mercedes-Benz Việt Nam hiện là hãng xe sang bị tồn kho nhiều. Từ năm 2023 Mercedes-Benz đã liên tục tung ra những chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng trăm triệu đồng, để đẩy hàng tồn kho nhưng không xong. Đến nay hàng tồn từ 2022 và 2023 vẫn còn, chưa giải phóng hết, phải tiếp tục đại hạ giá.