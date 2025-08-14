Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng tới 800.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Trong nước, giá vàng leo lên sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 13/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.366,7 USD/ounce, tăng 17,2 USD so với một ngày trước.
Sáng 14/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 108,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.357 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.410 USD/ounce.
Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà riêng trên đất vàng phường Ba Đình, Hà NộiGiá cả thị trường - 44 phút trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà riêng tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng đẹp như Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha, pin bền, thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố vừa được ra mắt tại Ấn Độ.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 293 triệu đồng đẹp như Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B sở hữu giá bán rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, chỉ 293 triệu đồng.
Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yếtGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, quyết hạ đo ván xe điện
Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều biến động, giá chung cư tại phường Ba Đình tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao sau sáp nhập.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá nhiều xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.
Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ của Suzuki to ngang Mazda CX-5, giá bán siêu rẻ chỉ từ 300 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn và vàng SJC gần như giữ nguyên khi giá thế giới bắt đầu tăng nhẹ trở lại.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.