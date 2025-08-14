Mới nhất
Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại

Thứ năm, 11:25 14/08/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng tới 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn và vàng SJC gần như giữ nguyên khi giá thế giới bắt đầu tăng nhẹ trở lại.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại - Ảnh 2.

Giá vàng miếng đắt nhất lịch sử. Ảnh: VTC News

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 122,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Trong nước, giá vàng leo lên sát đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 13/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.366,7 USD/ounce, tăng 17,2 USD so với một ngày trước.

Sáng 14/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 108,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.357 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.410 USD/ounce.

K.N (th)
