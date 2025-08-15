Xe ga 113cc giá 41 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.

Xe ga 113cc đẹp sánh ngang SH Mode

Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu xe ga Let’s 2026 tại thị trường Campuchia.

Mới đây, Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu xe ga Let’s 2026 tại thị trường Campuchia. Tại Campuchia, Let's là mẫu xe máy được giới trẻ, cả nam và nữ ưa chuộng, đồng thời cũng là mẫu xe mới nhất của Suzuki. Xe có kiểu dáng đẹp, hiện đại, thời trang và bền bỉ khi sử dụng lâu dài.

Suzuki Let’s 2025 được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED cùng cụm đồng hồ với giao diện rõ nét. Đặc biệt, Let’s mới đã được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key có thể điều khiển thông qua ứng dụng di động.

Suzuki Let’s 2025 được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED

Các đặc điểm đáng chú ý khác trên Let’s 2025 có thể kể đến dàn tem với đồ họa mới, cổng sạc USB được bố trí dưới yên xe…

Theo công bố từ nhà sản xuất, Suzuki Let’s 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.845 mm x 680 mm x 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.235 mm, khoảng sáng gầm xe 135 mm, chiều cao yên 740 mm, dung tích bình xăng 3,5 lít và trọng lượng xe 90 kg.

Let’s 2025 có thể kể đến dàn tem với đồ họa mới

Suzuki Let’s mới sở hữu la-zăng hợp kim với kích thước 14 inch trên cả bánh trước và sau. Đi cùng với đó là hệ thống treo trước dạng ống lồng và lò xo đơn ở phía sau, kết hợp cùng phanh đĩa trên bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Cũng giống như Honda Vision, Suzuki Let’s 2026 vẫn chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Suzuki Let’s 2026 được trang bị động cơ SOHC, 4 thì

Về vận hành, Suzuki Let’s 2026 được trang bị động cơ SOHC, 4 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 112,7cc. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử cùng công nghệ LEaP mang lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Giá xe ga 113cc Suzuki Let’s 2026

Xe ga 113cc Suzuki Let’s 2026 được mở bán với 4 màu sắc gồm Trắng, Trắng vàng, Trắng xanh và Trắng đỏ. Mức giá niêm yết của Suzuki Let's 2026 được công bố là 1.810 USD (tương đương khoảng 41 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.