Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm sau 1 ngày tăng sốc

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng đi xuống.

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào, giảm 200.000 chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trong nước, giá vàng miếng tại SJC ngày 14/8 niêm yết ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ngang bằng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh giảm. Lúc 8h43' hôm nay (ngày 15/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.337,4 USD/ounce, giảm 7,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 15/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h (ngày 14/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.345 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.356 USD/ounce.