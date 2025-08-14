Mới nhất
Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Thứ năm, 08:41 14/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, quyết hạ đo ván xe điện

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, thậm chí thấp hơn cả niêm yếtGiá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, thậm chí thấp hơn cả niêm yết

GĐXH - Giá xe Honda Lead đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, thậm chí giá bán thực tế các phiên bản của Honda LEAD 2025 hiện nay hầu như đang thấp hơn giá đề xuất.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất niêm yết

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 2.

Air Blade

So với tháng 7, giá niêm yết của các mẫu xe Air Blade trong tháng 8 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể:

- Mẫu xe Air Blade 125: Phiên bản tiêu chuẩn đang được duy trì ở mức giá 42.012.000 đồng, phiên bản cao cấp đang được duy trì ở mức giá 42.502.909 đồng, phiên bản đặc biệt được duy trì giá 43.190.182 đồng và phiên bản thể thao giữ giá 43.681.091 đồng.

- Mẫu xe Air Blade 160: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục được duy trì ở mức giá 56.690.000 đồng, phiên bản cao cấp tiếp tục được duy trì ở mức giá 57.190.000 đồng, phiên bản đặc biệt tiếp tục được duy trì ở mức giá 57.890.000 đồng và phiên bản thể thao tiếp tục được duy trì ở mức giá 58.390.000 đồng.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất đại lý

Honda Air Blade 2025 đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản động cơ 125cc và 160cc. Giá xe Air Blade 125/160 2025 tại đại lý đang giảm mạnh với cả 2 phiên bản hoàn toàn mới vừa được bổ sung.

Bảng giá xe Honda Air Blade mới nhất

Mẫu xePhiên bảnGiá đề xuấtGiá đại lý
Honda Air Blade 160 2025Thể thao58.390.00058.500.000
Đặc biệt57.890.00058.000.000
Cao cấp57.190.00057.200.000
Tiêu chuẩn56.690.00056.700.000
Honda Air Blade 125 2025Thể thao43.681.09143.800.000
Đặc biệt43.190.18243.500.000
Cao cấp42.502.90942.500.000
Tiêu chuẩn42.012.00042.000.000

Đánh giá xe Honda Air Blade

Honda Việt Nam mang đến hai phiên bản hoàn toàn mới: Phiên bản thể thao và Phiên bản Cao cấp cho Air Blade 2025. Ngoài ra, tem mới in số 125 và 160 thiết kế độc đáo, sắc nét, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, phối màu đa dạng, thời thượng cũng là điểm thay đổi không thể không nhắc đến trên hai phiên bản này.

Phiên bản Thể thao là sự pha trộn đầy sống động giữa những gam màu xám xi măng tinh tế, đỏ và đen mạnh mẽ. Mặt nạ trước với mảng ốp đỏ bắt mắt cùng các điểm nhấn thể thao trên tem xe "SPORT" và số “160” thể hiện phân khối động cơ đầy mạnh mẽ, kết hợp logo Air Blade cùng tông được dập nổi. Tất cả mang đến một hình ảnh thể thao khỏe khoắn, độc đáo, gia tăng sự tự tin cho chủ sở hữu.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 3.

Phiên bản thể thao của Honda Air Blade.

Với ý tưởng thiết kế kết hợp 2 tông màu tương phản là bạc xanh đen và bạc đỏ đen, phiên bản Cao cấp của Air Blade mới mang diện mạo hoàn toàn khác biệt. Màu đỏ và xanh đen được trang trí xen kẽ, nổi bật từ đầu xe, thân xe đến thanh chắn bùn, cùng với logo Air Blade 3D được mạ crom cao cấp.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 4.

Phiên bản Cao cấp của Air Blade mới mang diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Sự kết hợp này không chỉ tạo ra mối liên kết cao giữa các bộ phận mà còn thể hiện mức độ hoàn thiện tinh xảo của mẫu xe mới. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe nam tính, cao cấp trong từng chi tiết.

Đối với phiên bản Đặc biệt và phiên bản Tiêu chuẩn tiếp tục được duy trì đa dạng màu sắc thời trang và cuốn hút.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 5.

Các điểm thiết kế vốn được yêu thích của dòng xe Air Blade vẫn được duy trì

Bên cạnh đó, các điểm thiết kế vốn được yêu thích của dòng xe Air Blade vẫn được duy trì: cụm đèn LED với đèn trước được thiết kế tương tự như những mẫu xe phân khối lớn, tạo cảm giác thể thao năng động. Đồng hồ sử dụng màn hình LCD kỹ thuật số gọn gàng, hiển thị thông tin tiêu thụ nhiên liệu tức thời/trung bình, giúp người dùng theo dõi được sự khác biệt trong những tình huống lái xe khác nhau.


Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 6.

Air Blade 2025 mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ mạnh mẽ

Vốn được tin tưởng lựa chọn bởi hệ thống động cơ eSP+ 4 van với công suất mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Air Blade 2025 mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ mạnh mẽ, đam mê tốc độ và cảm giác lái đầy mãnh lực.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 7.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước được trang bị trên Air Blade 160cc

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước được trang bị trên Air Blade 160cc giúp ổn định sự cân bằng của xe, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp hoặc đang đi trên đường trơn ướt, mang lại cảm giác an tâm hơn khi vận hành xe. Ngoài ra, chế độ đèn phía trước luôn sáng tiếp tục được duy trì, đảm bảo cho người lái có tầm nhìn tốt trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo, đồng thời giúp nâng cao khả năng hiện diện của xe khi lưu thông trên đường phố, từ đó giúp cho các phương tiện khác dễ dàng quan sát và phòng tránh va chạm.


Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết- Ảnh 8.

Air Blade 2025 vẫn sở hữu hệ thống khóa thông minh

Air Blade 2025 vẫn sở hữu hệ thống khóa thông minh và hộc đựng đồ tiện lợi được trang bị đèn soi và cổng sạc USB với dung tích lớn 23,2 lít, cho phép chứa tới hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác mà vẫn giữ nguyên thiết kế thon gọn.

Lưu ý: Giá xe Honda Air Blade 2025 tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.


K.N (th)
