Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta

Thứ sáu, 08:06 15/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh của Mazda vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 549 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Creta.

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị 'full option', rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C có giá bán siêu rẻ chỉ 495 triệu đồng đang khiến Honda CR-V và Mazda CX-5 phải lép vế nhờ trang bị không hệ thua kém xe Nhật.

Xe gầm cao SUV hạng B của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta


Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 2.

SUV đô thị cỡ B New Mazda CX-3 tại Việt Nam.

Mới đây, Mazda đã chính thức ra mắt mẫu SUV đô thị cỡ B New Mazda CX-3 tại Việt Nam. Xe được phân phối với 4 phiên bản: 1.5L Premium, 1.5L Luxury, 1.5L Deluxe và 1.5 AT, cùng 6 sắc màu thời thượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. 

Về ngoại thất, New Mazda CX-3 sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế mới “Signature Wing” mang đến hình ảnh xe trẻ trung, hiện đại, sang trọng và tinh tế. Xe bổ sung tùy chọn màu sơn hai tone thời thượng, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch thể thao, ốp cản trước - sau thiết kế mới, cùng ốp vòm bánh và ốp hông đen bóng mới tôn lên phong cách mạnh mẽ, cá tính.

Nội thất Mazda CX-3 mới được phát triển dựa trên triết lý “Lấy con người làm trung tâm - Human Centric”, tăng cảm xúc khi lái xe. Hàng ghế trước được trang bị loạt tiện nghi cao cấp như hệ thống Mazda Connect, màn hình giải trí trung tâm 7 inch và điều hòa tự động, mang đến trải nghiệm tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.


Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 3.

New Mazda CX-3 sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế mới “Signature Wing”

Về vận hành, xe sử dụng công nghệ SkyActiv danh tiếng của Mazda với động cơ 1.5L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao, mang đến hiệu suất mạnh mẽ, vận hành ổn định, tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu.


Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 4.

New Mazda CX-3 được trang bị hệ thống an toàn chủ động i-Activsense

New Mazda CX-3 được trang bị hệ thống an toàn chủ động i-Activsense với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, kết hợp cùng thân xe và khung gầm SkyActiv, mang lại sự an tâm tối đa trên mọi hành trình.

Đặc biệt, phiên bản Luxury và Premium được bổ sung cảm biến áp suất lốp, nâng cao khả năng kiểm soát và an toàn khi vận hành.

Giá xe gầm cao SUV hạng B New Mazda CX-3

Giá bán cụ thể của Mazda CX-3 mới tại Việt Nam như sau:

New Mazda CX-3 1.5 Premium 659 triệu đồng; New Mazda CX-3 1.5 Luxury 619 triệu đồng; New Mazda CX-3 1.5 Duluxe: 579 triệu đồng; New Mazda CX-3 1.5 AT: 549 triệu đồng.

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 5.

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 6.

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 7.

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 8.

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor


Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.

Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 9.

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta- Ảnh 10.

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.

K.N (th)
