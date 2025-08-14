Xe máy điện giá 18 triệu đồng đẹp như Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.

Xe máy điện đẹp như Vision, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Knight+.

Zelo Electric – một công ty đang phát triển mạnh trong ngành xe điện tại Ấn Độ – vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga điện mới mang tên Knight+. Không chỉ có mức giá bán rẻ, Knight+ còn nổi bật với việc được trang bị pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 1,8 kWh có thể tháo rời, cho quãng đường thực tế lên đến 100 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin này không chỉ bền hơn mà còn an toàn hơn trong điều kiện nhiệt độ cao - điều rất quan trọng khi sử dụng xe điện ở các nước nhiệt đới như Ấn Độ hay Việt Nam.

Knight+ còn nổi bật với việc được trang bị pin LFP Xe được trang bị động cơ điện 1,5 kW, cho phép đạt tốc độ tối đa 55 km/h – đủ để đáp ứng các nhu cầu đi lại trong đô thị hoặc vùng ven. Nhưng điều khiến Knight+ thực sự nổi bật so với các đối thủ trong tầm giá là những tính năng vốn chỉ thường thấy ở các mẫu xe điện cao cấp. Knight+ có tính năng Hill Hold Control





Cụ thể, Knight+ có tính năng Hill Hold Control (hỗ trợ dừng ngang dốc) giúp xe không bị trôi về phía sau khi đang leo dốc. Cùng với đó là tính năng Cruise Control giúp duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ ga. Mẫu xe máy điện này còn có tính năng đèn pha Follow‑Me‑Home – tiếp tục sáng một thời gian sau khi tắt máy, giúp người lái nhìn rõ đường khi về đến nhà.

Knight+ cũng sở hữu thiết kế hiện đại

Knight+ cũng sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao nên phù hợp với nhiều người sử dụng. Xe được bán ra với 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm cả màu đơn và màu hai tôn giúp người sử dụng dễ dàng lựa chọn cho mình một màu phù hợp sở thích.

Giá xe máy điện Knight+

Giá niêm yết của xe tại Ấn Độ chỉ 59.990 rupee - khoảng 17,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.