Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7

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Sáng 28/6, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân Thủ đô.

Trong không khí sôi động và tràn đầy năng lượng tại sự kiện, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, chuyên gia y tế và các đội thi đến từ nhiều địa phương đã có mặt tại Công viên Thống Nhất - nơi sẽ diễn ra Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7.

Đặc biệt, hàng trăm người dân khắp nơi đã có mặt từ sáng sớm để được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 trùng với Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tập trung chuyển tải các thông điệp về y tế dự phòng.

Cùng với đó là gắn liền với việc khẳng định vai trò nền tảng của gia đình trong cấu trúc y tế quốc gia, tiếp nối những chuyển biến đột phá, tích cực trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban Tổ chức bố trí 10 gian tư vấn trong đó có các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia để trực tiếp tư vấn miễn phí.

Từ hơn 7h sáng, đông đảo người dân có mặt để nghe các bác sĩ tư vấn sức khỏe.

Chế độ ăn và tập luyện được người dân quan tâm nhiều nhất.

Đối với người cao tuổi, chế độ dinh dưỡng để có sức khỏe tốt cũng được các bác sĩ tư vấn tận tình.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 quy tụ 20 đội chơi được chọn ra từ hàng trăm đội đăng ký.

Các đội chơi checkin trước giờ tranh tài.

Hai mươi đội chơi đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Nhiều gia đình mang theo con em cùng hòa mình vào ngày hội.

Trải qua 7 mùa tổ chức liên tiếp, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã trở thành một trong những hoạt động xã hội, truyền thông y tế có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về dinh dưỡng, vận động và phòng chống bệnh tật.