Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7
Sáng 28/6, tại sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 ở Công viên Thống nhất (Hà Nội), hàng trăm người đã được các bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Sáng 28/6, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân Thủ đô.
Trong không khí sôi động và tràn đầy năng lượng tại sự kiện, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, chuyên gia y tế và các đội thi đến từ nhiều địa phương đã có mặt tại Công viên Thống Nhất - nơi sẽ diễn ra Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7.
Đặc biệt, hàng trăm người dân khắp nơi đã có mặt từ sáng sớm để được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
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