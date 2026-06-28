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Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7

Chủ nhật, 09:36 28/06/2026 | Sống khỏe

Sáng 28/6, tại sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 ở Công viên Thống nhất (Hà Nội), hàng trăm người đã được các bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Sáng 28/6, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân Thủ đô.

Trong không khí sôi động và tràn đầy năng lượng tại sự kiện, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, chuyên gia y tế và các đội thi đến từ nhiều địa phương đã có mặt tại Công viên Thống Nhất - nơi sẽ diễn ra Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7.

Đặc biệt, hàng trăm người dân khắp nơi đã có mặt từ sáng sớm để được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 1.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 trùng với Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tập trung chuyển tải các thông điệp về y tế dự phòng.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 2.

Cùng với đó là gắn liền với việc khẳng định vai trò nền tảng của gia đình trong cấu trúc y tế quốc gia, tiếp nối những chuyển biến đột phá, tích cực trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 3.

Ban Tổ chức bố trí 10 gian tư vấn trong đó có các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia để trực tiếp tư vấn miễn phí.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 4.

Từ hơn 7h sáng, đông đảo người dân có mặt để nghe các bác sĩ tư vấn sức khỏe.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 5.

Chế độ ăn và tập luyện được người dân quan tâm nhiều nhất.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 6.

Đối với người cao tuổi, chế độ dinh dưỡng để có sức khỏe tốt cũng được các bác sĩ tư vấn tận tình.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 7.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 quy tụ 20 đội chơi được chọn ra từ hàng trăm đội đăng ký.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 8.

Các đội chơi checkin trước giờ tranh tài.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 9.

Hai mươi đội chơi đại diện cho các câu lạc bộ dinh dưỡng, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 10.

Nhiều gia đình mang theo con em cùng hòa mình vào ngày hội.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 11.

Trải qua 7 mùa tổ chức liên tiếp, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã trở thành một trong những hoạt động xã hội, truyền thông y tế có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 12.

Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về dinh dưỡng, vận động và phòng chống bệnh tật.

Hàng trăm người được tư vấn sức khỏe tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7- Ảnh 13.

Đặc biệt trong bối cảnh thông tin về sức khỏe trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, việc tiếp cận những kiến thức chính thống từ các chuyên gia y tế, các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ truyền thông ngành y tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lê Bảo - Linh Vũ
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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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