Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết khó chịu kéo dài những ngày tới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc lại oi nóng sau mưa. Độ ẩm trong không khí khá cao trên 60%, mức nhiệt dao động từ 33 - 35 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc tái diễn hình thái thời tiết oi nóng sau mưa.
Đêm qua và sáng nay (11/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi 80mm.
Tại khu vực Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Đến trưa và chiều, Hà Nội và miền Bắc dứt mưa trời chuyển nắng và oi nóng. Độ ẩm trong không khí phần lớn ở các phường trên mức 62%. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ. Hình thái thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.
Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở xuống Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi tới Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Từ chiều tối nay, mưa dông có thể xảy ra ở khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trong đó có những nơi mưa to trên 80mm, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết về chiều tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, riêng đồng bằng 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Khánh Hòa 32-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải LýThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.
Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.
Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền BắcXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.
26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tênXã hội - 1 ngày trước
Khu vực TP.HCM (cũ) có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.
Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026Xã hội - 1 ngày trước
Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.
Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 ngườiXã hội - 1 ngày trước
Để làm rõ vụ tài xế lái chiếc taxi lao vào nhóm 5 thanh niên ở Bắc Ninh, cơ quan công an triệu tập cả 6 người này.
Dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xãXã hội - 1 ngày trước
Bộ Nội vụ dự kiến triển khai vị trí việc làm của công chức cấp xã theo hướng có 8 vị trí với công chức lãnh đạo, quản lý và 20 vị trí với công chức chuyên môn.
Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dậpXã hội - 1 ngày trước
Công an TPHCM đã lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng 'vụ cháy xe xảy ra trước một đơn vị PCCC nhưng đơn vị này không điều xe chữa cháy ra dập lửa'.
Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mớiXã hội - 1 ngày trước
Điều 151 Luật Đất đai 2024 đã quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình AnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác định, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'Thời sự
GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.