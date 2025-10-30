Hành trình tự do và đầy cảm hứng của những 'nữ tài cam' sau tay lái
Mỗi người một xuất phát điểm, một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung của nhiều nữ tài xế ShopeeFood là tinh thần bền bỉ "bám nghề", từ đó không chỉ đồng hành cùng màu áo cam trên mọi cung đường, mà còn vững vàng làm chủ cuộc sống.
Hình ảnh nữ tài xế công nghệ giao từng đơn hàng đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Trái với suy nghĩ công việc này vất vả do phải di chuyển nhiều, dãi nắng dầm mưa, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn gắn bó với nghề, xem đây không chỉ là nguồn thu nhập ổn định mà còn là hành trình giúp các chị em tìm thấy niềm vui, khẳng định sự tự chủ.
Và trong đó, những "nữ tài cam ShopeeFood" đã và đang lan tỏa tinh thần bền bỉ cùng nhiệt huyết đáng khâm phục với điều mình lựa chọn gắn bó.
"Làm tài xế công nghệ, suy nghĩ đơn giản thì sẽ đơn giản thôi!"
Ban đầu có thể còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài ngày làm quen, nhiều người đã nhanh chóng bắt nhịp. Rồi cứ thế, mỗi chuyến xe là một trải nghiệm mới, giúp các nữ tài cam ngày càng vững vàng và thêm tự tin.
Gần 10.000 đơn hàng là cột mốc chị Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) - đối tác tài xế ShopeeFood đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025. Được vinh danh là một trong những nữ tài xế tiêu biểu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị chia sẻ: "Tôi luôn cho rằng, mỗi nghề đều có những khó khăn và giá trị riêng. Với tôi, làm tài xế ShopeeFood cũng vậy. Thế nên, mình cứ giữ tinh thần tích cực, suy nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi. Ban đầu tôi cũng có lo lắng về thời tiết mưa nắng thất thường hay sợ mình lạc hậu về công nghệ nhưng gắn bó một thời gian rồi cũng quen dần. Thậm chí càng làm mình càng cảm thấy quý công việc này, tới nay cũng đã cầm lái được hơn 5 năm".
Hay như với chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (Hà Nội), căn bệnh tim cũng không thể cản bước những ý chí mạnh mẽ. Hơn một năm qua, chị đều đặn cầm lái rong ruổi khắp các cung đường thủ đô, xem đó không chỉ là công việc, mà còn là hành trình vun vén cho tổ ấm nhỏ. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chị dần quen nhịp biến áp lực cơm áo gạo tiền và trách nhiệm chăm sóc 2 con nhỏ thành động lực tiến về phía trước.
Chị Thùy Linh hay chị Thúy Hằng chỉ là một vài trong số rất nhiều "nữ tài cam" tiêu biểu của ShopeeFood. Với tinh thần chuyên nghiệp và sự tận tâm trong công việc, họ đã góp phần khắc họa chân dung những người phụ nữ hiện đại chủ động và luôn nỗ lực với con đường mình đã chọn.
Viết tiếp hành trình tự chủ trong công việc, vững vàng trong cuộc sống
Khi mới bắt đầu, nhiều người có thể chưa hình dung hết những giá trị công việc này mang lại. Nhưng càng gắn bó, các nữ tài xế ShopeeFood càng cảm nhận rõ sự linh hoạt trong công việc, có thể làm chủ thời gian và duy trì thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, họ tìm thấy sự tự tin khi làm chủ cuộc sống và mỗi chuyến xe lại tiếp thêm động lực yêu nghề hơn mỗi ngày.
Chị Thúy Hằng nói: "Công việc này giúp tôi cân bằng giữa việc chăm sóc con cái, kiếm thêm thu nhập và đảm bảo sức khỏe. Công việc có đôi chút vất vả nhưng cho tôi nhiều thứ đặc biệt. Có những lần giao đồ ăn vào buổi tối, các bạn sinh viên thỉnh thoảng lại động viên tôi bằng cái bánh, cái kẹo. Chỉ là kỷ niệm nhỏ, nhưng khiến tôi xúc động và nhớ mãi".
Với chị Thùy Linh, công việc tại ShopeeFood mang đến sự linh hoạt và chủ động hơn so với trước đây. "Hôm nào nhà có việc bận, tôi dễ dàng nghỉ mà chẳng cần xin phép. Từ khi tôi khoác áo cam, cuộc sống gia đình ổn hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Hàng ngày đi làm, tôi cũng yên tâm vì không chỉ có đồng nghiệp giúp đỡ, mà công ty cũng luôn có những chính sách hỗ trợ tài xế", chị Thùy Linh cho biết.
Bên cạnh các chương trình tăng thu nhập, ShopeeFood còn mang đến sự quan tâm thiết thực bằng những gói phúc lợi như bảo hiểm tai nạn, thưởng các ngày lễ, Tết hay vinh danh tài xế trong nhiều dịp đặc biệt. Chị Thùy Linh bộc bạch thêm: "Tôi chỉ mong công ty phát triển, có thật nhiều khách để chúng tôi chạy được nhiều đơn, từ đó ổn định cuộc sống". Mới đây nhất, nhân dịp 20/10, ShopeeFood đã vinh danh 100 Tài xế nữ xuất sắc toàn quốc và tặng hàng trăm phần quà là phiên bản áo thun giới hạn cho các tài xế nữ tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.
Sự kiên trì của những "nữ tài cam" được đáp lại bằng một cuộc sống ngày càng ổn định, trọn vẹn hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui trong những hành động tử tế nhỏ bé mỗi ngày, và trong sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ ShopeeFood.
Những nữ tài xế ShopeeFood, có người chọn yêu nghề vì sự tự do, linh hoạt, giúp họ cân bằng giữa công việc và gia đình; có người lại gắn bó vì đảm bảo cuộc sống ổn định. Song tất cả đều có chung tinh thần kiên định, chủ động và lạc quan trong mọi tình huống. Để rồi, chính họ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên niềm tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể vững vàng viết nên câu chuyện của riêng mình bằng nỗ lực và đam mê.
