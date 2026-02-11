Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 11 – 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 11 – 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 11 – 15/2/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: thuộc các đường Phan Đình Phùng (từ giáp đường Mạc Đỉnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Viện, Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Nguyễn Văn Trỗi (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Nguyễn Hùng Phước, Hàm Nghi, Hoàng Diệu, Hồ Minh Luân, Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi, Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Phan Đình Phùng).
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc các đường Võ Văn Kiệt - phía Nhà máy Bia (từ giáp Cầu Khánh Hưng đến giáp Ngã ba Trà Men), Điện Biên Phủ (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng).
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc đường Xà Lan khóm 6 phường 7 (từ giáp Cống Xà Lan đến giáp nhà số 321),
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần Khu vực Tâm Thọ, Khu vực Đại Thành, Khu Vực Đại Chí – Phường Mỹ Xuyên.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu vực Đại Thành, Khu vực Ân – Phường Mỹ Xuyên.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Phú Thuận, Phú Hòa – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Thanh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Phước, Hòa Đức – xã Hòa Tú, một phần ấp Định Hòa – xã nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Trần Minh Quyền, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Đại, Hòa Muôn, Lương Văn Hoàng – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa tần - xã Ngọc Tố
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực xẻo su, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: MỘt phần khu vực 2, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực cảng buối, phường Khánh Hòa, thành phố Cần thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực Phạm Kiểu, phường Khánh Hòa, thành phố Cần thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/02/2026 đến 12:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực Tân Lập, phường Khánh Hòa, thành phố Cần thơ
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực Tham Chu, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 08:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Lai Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Định - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Định - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Nhất A - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh 2, xã Kế Sách, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:30:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Hưng - xã Đại Ngãi- Thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Tiền, Vĩnh Hậu, phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thành, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1 - Xã Trần Đề - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đầy Hương - Xã Thạnh Thới An - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Thờ xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bưng Chông, ấp Precđôn, ấp Trà Đót, ấp Bưng Cà Pốt - Xã Tài Văn - thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
