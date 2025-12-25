Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B của Honda thiết kế thời trang, nội thất hiện đại sánh ngang Toyota Yaris

Honda Fit 2026 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới.





Honda Fit 2026 vừa bất ngờ lộ diện qua loạt hình ảnh chính thức, hé lộ màn "lột xác" đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành. Mẫu hatchback hạng B này được xác định là bản nâng cấp giữa vòng đời và dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong quý I/2026.

Honda Fit 2026 cho thấy bước "lột xác" rõ rệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mẫu hatchback hạng B này rời bỏ phong cách bo tròn quen thuộc để chuyển sang ngôn ngữ thiết kế vuông vức, góc cạnh và đậm chất thể thao hơn.

Xét tổng thể, ngoại hình xe hướng tới hiện đại, nhằm gia tăng sức hút với nhóm khách hàng trẻ – đối tượng mục tiêu mà Honda đang nhắm tới.

Phần đuôi xe được thiết kế thể thao hơn.





Ở phía trước, Fit 2026 gây ấn tượng với cụm đèn LED hai tầng hoàn toàn mới. Dải đèn ban ngày mảnh, đặt cao và kéo dài sát lưới tản nhiệt thu gọn, trong khi đèn chiếu sáng chính được tách rời và hạ thấp, tạo nên diện mạo khác biệt rõ ràng so với các thế hệ Fit/Jazz trước đây.

Cản trước cũng được thiết kế lại gần như toàn bộ, nổi bật với hốc gió trung tâm kích thước lớn và phần viền dưới sơn đen liền mạch, mang đến cảm giác khỏe khoắn, phảng phất dáng dấp của một mẫu xe lai crossover, dù không sử dụng ốp nhựa viền thân như SUV đô thị.

Phía sau, Honda Fit 2026 vẫn giữ phom dáng đuôi quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn. Cản sau mới tích hợp bộ khuếch tán gió cỡ lớn, kết hợp các chi tiết sơn đen ở phần viền dưới, giúp tổng thể trở nên cứng cáp và năng động. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch, đi kèm lốp kích thước 185/60.

Về kích thước, Fit 2026 có chiều dài 4.169 mm, rộng 1.694 mm, cao 1.537 mm và trục cơ sở đạt 2.530 mm. So với phiên bản hiện hành, các thông số này tăng nhẹ, qua đó hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau.

Bên trong khoang cabin, Honda tiếp tục nâng cấp theo hướng hiện đại hóa. Tâm điểm là màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây. Các chi tiết trang trí nội thất cũng được tinh chỉnh để phù hợp hơn với thị hiếu người dùng trẻ tại thị trường Trung Quốc.

Về vận hành, Honda Fit 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L quen thuộc, cho công suất tối đa 124 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Cấu hình này ưu tiên khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện di chuyển đô thị.

Giá hatchback hạng B Honda Fit

Theo công bố, Honda sẽ phân phối Fit 2026 tại Trung Quốc với ba tùy chọn màu sơn gồm trắng Starry White, vàng Fiery Yellow và xanh Extreme Blue. Với diện mạo mới cùng loạt tinh chỉnh hợp thị hiếu, Honda Fit 2026 được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc hatchback hạng B vốn đang ngày càng chật chội.

Tại Việt Nam, mẫu hatchback này từng được bán với tên gọi Jazz, với cửa tiền trên 400 triệu, song chưa tạo được sự hấp dẫn lớn và sau đó âm thầm rút lui khỏi thị trường.

Trước đó, Honda Fit RS mới chỉ mới có bản e:HEV FWD được trình làng tại Nhật Bản với giá bán là 2.346.300 Yên (386 triệu đồng). Còn tại thị trường Trung Quốc mẫu xe này chưa được công bố giá. Với những thay đổi đáng kể, trong thời gian tới, nếu mẫu hatchback cỡ B này được bán tại Việt Nam với giá hấp dẫn hơn, hứa hẹn sẽ chiếm trọn trái tim của một bộ phận khách hàng trẻ.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.