Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu?

Trong cuộc đua tiết kiệm nhiên liệu của phân khúc sedan phổ thông, 3 cái tên dưới đây đang tạo sức ép cực lớn lên các đối thủ, vừa có giá 'mềm', vừa vận hành ổn định và chi phí nuôi xe thấp.

Sedan hạng B KIA Soluto MT - 5,12 lít/100 km

Đứng ở vị trí mở màn trong danh sách lần này là KIA Soluto MT, mẫu sedan hạng B ra mắt từ 2019 nhưng đến nay vẫn giữ được sức hút nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu "dễ thở". Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Soluto MT ghi nhận mức tiêu hao 5,12 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, 6,23 lít/100 km khi chạy trong phố và 4,49 lít/100 km trên đường trường.

Soluto MT sử dụng động cơ 1.4L, công suất 94 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp tùy phiên bản. Với trọng lượng 1.030 kg, chiếc sedan này mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, linh hoạt.

Giá sean hạng B KIA Soluto MT

Kia Soluto MT hiện có nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tiền mặt, hỗ trợ trả góp 80% lãi suất thấp, tặng 100% lệ phí trước bạ (tùy thời điểm/đại lý), tặng phụ kiện, bảo hiểm, hỗ trợ ra biển số và giao xe tận nhà, với mức giá sau ưu đãi có thể chỉ từ 339 triệu đồng.

Sedan hạng B Mitsubishi Attrage MT - 5,09 lít/100 km

Xếp tiếp theo là Mitsubishi Attrage MT, mẫu sedan cỡ nhỏ vốn nổi tiếng nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu siêu tiết kiệm. Theo công bố, Attrage số sàn chỉ tiêu thụ 5,09 lít/100 km hỗn hợp, 6,22 lít/100 km trong phố và 4,42 lít/100 km trên đường trường.

Lợi thế của Attrage đến từ trọng lượng cực nhẹ, chỉ 875 kg, giúp xe bốc hơn và bớt “uống xăng”. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, trang bị động cơ 1.2L công suất 78 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT tùy phiên bản. Xe hiện có 3 phiên bản gồm MT và 2 bản CVT, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Attrage MT đặc biệt được đánh giá cao về sự bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp và khoang nội thất rộng rãi so với tầm giá. Không khó hiểu khi đây luôn là lựa chọn quen thuộc của những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan đô thị nhẹ, dễ lái và tiết kiệm tối đa.

Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage MT

Tháng 12/2025, Mitsubishi Attrage MT có ưu đãi lớn, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 38 triệu đồng), tặng kèm phiếu nhiên liệu giá trị (8-10 triệu đồng) và các quà tặng phụ kiện khác như camera lùi, ăng ten vây cá. Khách hàng mua xe còn được hỗ trợ vay trả góp lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, có thể nhận xe chỉ với khoảng 70-120 triệu đồng ban đầu.

Sedan hạng B Mazda 2 - 4,76 lít/100 km

Nhân vật nổi bật nhất trong bảng xếp hạng phải kể đến Mazda 2, mẫu sedan hạng B được đánh giá cao về thiết kế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Mazda 2 chỉ “uống” 4,76 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp - mức gần như vô đối trong phân khúc.

Đi sâu hơn, mức tiêu thụ trong đô thị đạt 5,77 lít/100 km, còn khi chạy đường trường chỉ 4,18 lít/100 km. Trọng lượng 1.111 kg cũng góp phần giúp Mazda 2 vận hành nhẹ nhàng, linh hoạt và tiết kiệm.

Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có hai kiểu thân xe gồm sedan và hatchback, đều dùng động cơ 1.5L công suất 109 mã lực kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Giá sedan hạng B Mazda 2

Mazda 2 hiện có giá khởi điểm từ 403 triệu đồng. Hiện Mazda 2 đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tiền mặt trực tiếp lên đến 20-50 triệu đồng (tùy phiên bản 2024/2025), tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (BHVC), tặng gói phụ kiện giá trị...

Có nên mua sedan hạng B KIA Soluto MT, Mitsubishi Attrage MT, Mazda 2?

Nếu bạn đang tìm một mẫu sedan nhỏ gọn, dễ vận hành và "ăn xăng" ít nhất có thể, thì đây chính là ba lựa chọn sáng giá nhất thời điểm hiện tại - vừa hợp túi tiền, vừa đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị mỗi ngày theo đúng tinh thần "tiết kiệm nhưng vẫn chất" mà người dùng trẻ hiện nay hướng đến.