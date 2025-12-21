Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu?

Chủ nhật, 07:00 21/12/2025 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 3 mẫu sedan hạng B được mệnh danh 'uống xăng như ngửi' hiện đang có giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn khiến người tiêu dùng xôn xao.

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu? - Ảnh 1.SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

GĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.

Trong cuộc đua tiết kiệm nhiên liệu của phân khúc sedan phổ thông, 3 cái tên dưới đây đang tạo sức ép cực lớn lên các đối thủ, vừa có giá 'mềm', vừa vận hành ổn định và chi phí nuôi xe thấp.

Sedan hạng B KIA Soluto MT - 5,12 lít/100 km

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu? - Ảnh 2.

Đứng ở vị trí mở màn trong danh sách lần này là KIA Soluto MT, mẫu sedan hạng B ra mắt từ 2019 nhưng đến nay vẫn giữ được sức hút nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu "dễ thở". Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Soluto MT ghi nhận mức tiêu hao 5,12 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, 6,23 lít/100 km khi chạy trong phố và 4,49 lít/100 km trên đường trường.

Soluto MT sử dụng động cơ 1.4L, công suất 94 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp tùy phiên bản. Với trọng lượng 1.030 kg, chiếc sedan này mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, linh hoạt.

Giá sean hạng B KIA Soluto MT

Kia Soluto MT hiện có nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tiền mặt, hỗ trợ trả góp 80% lãi suất thấp, tặng 100% lệ phí trước bạ (tùy thời điểm/đại lý), tặng phụ kiện, bảo hiểm, hỗ trợ ra biển số và giao xe tận nhà, với mức giá sau ưu đãi có thể chỉ từ 339 triệu đồng.

Sedan hạng B Mitsubishi Attrage MT - 5,09 lít/100 km

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu? - Ảnh 3.

Xếp tiếp theo là Mitsubishi Attrage MT, mẫu sedan cỡ nhỏ vốn nổi tiếng nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu siêu tiết kiệm. Theo công bố, Attrage số sàn chỉ tiêu thụ 5,09 lít/100 km hỗn hợp, 6,22 lít/100 km trong phố và 4,42 lít/100 km trên đường trường.

Lợi thế của Attrage đến từ trọng lượng cực nhẹ, chỉ 875 kg, giúp xe bốc hơn và bớt “uống xăng”. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, trang bị động cơ 1.2L công suất 78 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT tùy phiên bản. Xe hiện có 3 phiên bản gồm MT và 2 bản CVT, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Attrage MT đặc biệt được đánh giá cao về sự bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp và khoang nội thất rộng rãi so với tầm giá. Không khó hiểu khi đây luôn là lựa chọn quen thuộc của những khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan đô thị nhẹ, dễ lái và tiết kiệm tối đa.

Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage MT

Tháng 12/2025, Mitsubishi Attrage MT có ưu đãi lớn, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 38 triệu đồng), tặng kèm phiếu nhiên liệu giá trị (8-10 triệu đồng) và các quà tặng phụ kiện khác như camera lùi, ăng ten vây cá. Khách hàng mua xe còn được hỗ trợ vay trả góp lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, có thể nhận xe chỉ với khoảng 70-120 triệu đồng ban đầu.

Sedan hạng B Mazda 2 - 4,76 lít/100 km

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu? - Ảnh 4.

Nhân vật nổi bật nhất trong bảng xếp hạng phải kể đến Mazda 2, mẫu sedan hạng B được đánh giá cao về thiết kế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Mazda 2 chỉ “uống” 4,76 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp - mức gần như vô đối trong phân khúc.

Đi sâu hơn, mức tiêu thụ trong đô thị đạt 5,77 lít/100 km, còn khi chạy đường trường chỉ 4,18 lít/100 km. Trọng lượng 1.111 kg cũng góp phần giúp Mazda 2 vận hành nhẹ nhàng, linh hoạt và tiết kiệm.

Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có hai kiểu thân xe gồm sedan và hatchback, đều dùng động cơ 1.5L công suất 109 mã lực kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Giá sedan hạng B Mazda 2

Mazda 2 hiện có giá khởi điểm từ 403 triệu đồng. Hiện Mazda 2 đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tiền mặt trực tiếp lên đến 20-50 triệu đồng (tùy phiên bản 2024/2025), tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (BHVC), tặng gói phụ kiện giá trị...

Có nên mua sedan hạng B KIA Soluto MT, Mitsubishi Attrage MT, Mazda 2?

Nếu bạn đang tìm một mẫu sedan nhỏ gọn, dễ vận hành và "ăn xăng" ít nhất có thể, thì đây chính là ba lựa chọn sáng giá nhất thời điểm hiện tại - vừa hợp túi tiền, vừa đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị mỗi ngày theo đúng tinh thần "tiết kiệm nhưng vẫn chất" mà người dùng trẻ hiện nay hướng đến.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh số

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh số

Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục "nóng".

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ xã Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hatchback sở hữu trang bị không thua kém các dòng SUV hạng cao và đang nổi lên như đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu xe xăng trong cùng phân khúc.

Giá vàng hôm nay 20/12: Vàng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/12: Vàng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng nhẹ còn vàng nhẫn các thương hiệu hầu như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện phổ thông đang được quan tâm nhờ thiết kế sang chảnh, hiện đại mà giá lại cực kỳ rẻ.

Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và Future

Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và Future

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe số Wave Alpha 110cc giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ xã Hoài Đức cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt Nam

SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B quen thuộc được nâng cấp thiết kế và nâng trải nghiệm công nghệ, nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.

Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơn

Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơn

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm sốc bằng tiền mặt, rẻ chưa từng thấy, giá chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top