Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông: Nấu 2 món ngon miệng lại giúp nhuận tràng, long đờm và diệt khuẩn

Gió mùa đông bắc ngày càng thổi mạnh, thời tiết khô lạnh khiến cổ họng khô rát, da căng và khô ráp, dễ bị cảm lạnh... Mùa đông là mùa nuôi dưỡng cơ thể với các nguyên liệu theo mùa. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về "loại rau quý" của mùa đông này - rau cải mầm đá!

Những cây rau cải mầm đá xanh mướt, mềm mại thoạt nhìn những búp rau trông như những em bé đang quây quần bên nhau, thật dễ thương và tươi mát. Nhìn loại rau với những mầm non xanh nhỏ bé này bạn đừng đánh giá thấp chúng bởi đây là loại rau không chỉ mang lại hương vị đặc biệt mà còn rất tốt cho sức khỏe với công dụng cực kỳ đa năng! Thứ nhất, chúng giúp nhuận tràng nhờ giàu chất xơ. Thứ hai, chúng có thể làm loãng/long đờm và giảm ho, giảm khô rát và các chứng khó chịu của mùa đông. Thứ ba, chúng chứa các thành phần kháng khuẩn tự nhiên, giúp tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa bệnh tật. Thứ tư, chúng tăng cường hệ miễn dịch nhờ giàu vitamin C và các nguyên tố vi lượng... Đây quả thực là một loại rau chứa "bí quyết vạn năng" để giữ sức khỏe trong mùa đông! Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 2 cách nấu món ngon từ rau cải mầm đá - khác với những cách trước đây mà chúng ta vẫn thường ăn (luộc hoặc xào). 2 món ăn này đơn giản vừa dễ làm, đảm bảo bạn sẽ học được ngay thôi!

1. Canh rau cải mầm đá nấu trứng chiên – ấm áp và bổ dưỡng

Món canh này cực kỳ dễ làm mà lại có hương vị tươi mát tuyệt vời. Một bát canh nóng hổi sẽ xoa dịu bạn từ cổ họng đến dạ dày.

Nguyên liệu làm món canh rau cải mầm đá nấu trứng chiên

300-400g rau cải mầm đá, 2 lát gừng thái sợi, 2-3 quả trứng gà, gia vị, tinh chất cốt gà, dầu ăn.

Cách làm món canh rau cải mầm nấu trứng chiên

Bước 1: Rau cải mầm đá bạn cắt rời các búp, rửa sạch rồi thái thành các lát mỏng. Gừng thái sợi. Sau đó đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Khi dầu nóng thì đập từng quả trứng vào chiên cho đến khi vàng đều 2 mặt. Tiếp đó dùng thìa cắt trứng thành các miếng lớn.

Bước 2: Dùng phần dầu còn lại trong chảo xào thơm gừng rồi cho rau cải mầm vào trong khoảng một hoặc hai phút, đến khi rau hơi mềm. Sau đó bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ vào (nếu có nước dùng gà hoặc nước hầm xương càng ngon hơn). Lưu ý nước cho vào phải là nước sôi, việc này sẽ giúp nước dùng trong và đậm đà. Tiếp đó bạn cho trứng đã chiên vào, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm nhỏ lửa và nấu trong khoảng 5-6 phút. Cuối cùng nêm thêm bột tiêu, tinh chất cốt gà, khuấy đều cho hòa quyện rồi tắt bếp.

Thành phẩm món canh rau cải mầm nấu trứng chiên

Món canh này ngon tuyệt cú mèo với hương thơm của trứng chiên và vị ngọt của rau cải mầm đá hòa quyện hoàn hảo vào nước dùng. Những lát cải mầm đá non mềm và hơi ngọt sau khi nấu, tạo nên món canh cực kỳ mịn mượt, thanh mát và thơm ngon. Vào một buổi tối mùa đông sau giờ làm, bạn có thể nấu một nồi canh này chỉ trong 12-15 phút. Ăn cơm với món canh này sẽ làm ấm người từ đầu đến chân và làm dịu cổ họng!

2. Rau cải mầm đá ngâm chua cay – ngon miệng và giòn tan

Nếu bạn đã chán các món cay và muốn tìm một món gì đó tạo được ấn tượng giòn tan, không quá béo ngậy, hãy thử món rau rau cải mầm đá muối chua cay này! Món này rất hợp để ăn kèm với cơm hoặc cháo.

Nguyên liệu làm món rau cải mầm đá ngâm chua cay

1kg rau cải mầm đá, 2 củ tỏi băm, 4 quả ớt cay (có thể giảm lượng hoặc thay bằng ớt bột), nước tương, giấm, đường.

Cách làm món rau cải mầm đá ngâm chua cay

Bước 1: Tách rời các búp rau cải mầm đá rồi rửa sạch. Sau đó cắt rau cải mầm đá thành các lát mỏng. Tiếp theo bạn cho rau cải mầm đá vào âu trộn, rắc một thìa nhỏ muối, trộn đều và ướp khoảng 15 phút cho ra bớt nước.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát lớn, thêm tỏi băm nhỏ và ớt băm nhỏ vào. Tiếp đó bạn cho 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, một ít đường và khuấy đều. Sau đó bạn vắt bớt nước thừa trong rau cải mầm đá rồi cho vào hũ đã được tiệt trùng. Tiếp đó, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và dùng đũa trộn đều. Đậy kín bằng nắp hoặc màng bọc thực phẩm và để trong tủ lạnh ít nhất 1 tiếng để gia vị hòa quyện.

Thành phẩm món rau cải mầm đá ngâm chua cay

Món ăn kèm này dễ làm mà ngon hoàn hảo! Rau cải mầm đá vẫn giữ được độ giòn hoàn hảo, điểm xuyết chút tỏi, cay nồng, và vị chua nhẹ mặn mặn, vô cùng hấp dẫn. Trong bữa cơm mùa đông, một đĩa nhỏ cải mầm đá ngâm chua cay sẽ giúp kích thích vị giác, ngon miệng. Bạn hãy làm một mẻ có thể bảo quản trong tủ lạnh 3-5 ngày - thật tiện lợi!

Bạn thấy đấy, chỉ với loại rau quen thuộc bạn khéo léo biến tấu một chút là có món ăn ngon lại bổ dưỡng. Dù là rau cải mầm đá nấu canh hay rau cải mầm đá ngâm chua cay thì nó đều giúp gia đình cải thiện khẩu vị, giá cả không quá đắt, nhưng lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thử 2 công thức này để thêm chút xanh tươi mát và một chút dinh dưỡng cho bàn ăn mùa đông của bạn nhé!