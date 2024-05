Hay gặp may chuyện tiền bạc gọi tên 4 cung hoàng đạo này

Cuộc đời là tổ hợp của nhiều kiểu người khác nhau. Có người sinh ra đã may mắn, nhưng cũng có người phải cố gắng rất nhiều mới đạt được thành công. Với 3 cung Hoàng Đạo này, họ rất hay gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, khiến cho họ rất ít khi phải rơi vào tình cảnh đau đầu vì tiền.

Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12)

Từ khi còn nhỏ, Nhân Mã đã khá thuận lợi về mọi thứ. Ảnh minh họa

Là cung Hoàng Đạo được sao Mộc – hành tinh đại diện cho sự may mắn bảo hộ nên không ngạc nhiên khi Nhân Mã từ lúc sinh ra đã gặp nhiều may mắn, đặc biệt trong tiền bạc.

Từ khi còn nhỏ, Nhân Mã đã khá thuận lợi về mọi thứ. Tuy tiêu xài hoang phí nhưng dường như họ rất ít khi rơi vào cảnh túi không còn một đồng. Mà thậm chí có như vậy, bằng một cách nào đó từ nhiều nguồn khác nhau, họ cũng sẽ sớm có tiền.

Chính bởi ít khi phải lo toan về tiền bạc nên những người Nhân Mã vốn đã có tính lạc quan, vui vẻ lại càng tự do tự tại. Kiếm được, tiêu được, đó chính là cuộc sống dư dả tiền bạc của Nhân Mã.

Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04)

Bạch Dương là một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất về tiền bạc. Ảnh minh họa

Bạch Dương, cung hoàng đạo đầu tiên của chu kỳ hoàng đạo, được cho là khởi đầu của mọi thứ. Những người này nổi tiếng với thái độ sống không bỏ cuộc và luôn tràn đầy động lực.

Cung Bạch Dương trong chiêm tinh học được cai trị bởi chú Cừu can đảm. Nguyên tố của Bạch Dương là Lửa. Những đặc điểm của Cừu cho phép Bạch Dương có được động lực mạnh mẽ để chấp nhận mọi rủi ro về tiền tài trong cuộc sống.

Với tính cách nhìn xa trông rộng và tham công tiếc việc, Bạch Dương tìm cho mình nhiều nguồn để đầu tư nhưng tất nhiên là sau khi đã phân tích sâu về rủi ro và lợi nhuận mà họ có thể có. Khả năng phân tích sâu, cùng khả năng chấp nhận rủi ro mạnh mẽ của họ khiến Bạch Dương trở thành một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất về tiền bạc.

Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06)

Vốn dĩ, từ khi sinh ra Song Tử đã là đứa trẻ may mắn rồi. Ảnh minh họa

Phần lớn Song Tử đều là những người lạc quan và luôn gặp may mắn. Họ biết nắm bắt cơ hội và biết trân trọng điều đó, thế nên chuyện họ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc không phải là chuyện bất ngờ gì.

Tuổi trẻ Song Tử có hơi tiêu xài hoang phí, thế nhưng tới một thời điểm nào đó họ lại biết cách tiết kiệm tiền, từ đó gặp nhiều may mắn hơn.

Vốn dĩ, từ khi sinh ra Song Tử đã là đứa trẻ may mắn rồi. Họ lanh lợi, vui vẻ lại hoạt bát, người ta có câu "người hay cười là người gặp nhiều may mắn" chắc chắn là dành cho Song Tử rồi. Dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào Song Tử vẫn rất lạc quan, cũng chính vì điều đó làm cho mọi người cảm thấy nể phục Song Tử, có thể đó là lí do phần nào sự may mắn trong tài chính luôn đến với Song Tử một cách mà họ có thể đoán trước được.

Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03)

Bằng nhiều cách khác nhau, Song Ngư luôn có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn tài chính. Ảnh minh họa

Dù hay than thở về việc hết tiền, nhưng thực sự bằng nhiều cách khác nhau, Song Ngư luôn có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn tài chính.

Là một người nhạy cảm, có trực giác mạnh mẽ cùng sự phân tích tinh tường, Song Ngư luôn biết cách làm thế nào để có thể kiếm được tiền. Họ có thể suy nghĩ nhiều về tiền bạc nhưng sẽ chẳng bao giờ để tiền bạc làm khó mình. Với sự thông minh, nhạy bén, con đường công danh, tài chính của họ rất thuận lợi, mang lại những khoản tiền không nhỏ, lấp đầy chiếc ví của họ.

Và phải thừa nhận, dù Song Ngư tiêu tiền cũng rất dữ dội nhưng số tiền họ kiếm được vẫn đủ để cho họ chi tiêu đồng thời tận hưởng cuộc sống phong phú của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.