Nghỉ hưu, tôi làm 3 việc để trả nợ nhà giúp con cho đến khi biết mình đã hy sinh vô nghĩa sau một chuyến du lịch
GĐXH - Hai năm sau khi nghỉ hưu, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi để trả món nợ 350 triệu mua nhà cho con trai, con dâu. Nhưng khi món nợ vừa dứt, một chuyến du lịch cùng các con đã khiến tôi bàng hoàng.
Nghỉ hưu nhưng không được nghỉ
Tôi là Tôn, 57 tuổi, ở Trung Quốc, đã nghỉ hưu 2 năm với mức lương hưu 4.000 NDT (hơn 14 triệu đồng).
Chồng mất từ khi con trai học cấp 3, tôi vừa là mẹ vừa là cha, cặm cụi làm việc nuôi con khôn lớn.
Ngày con lập gia đình, phía thông gia đề nghị mỗi bên góp tiền mua nhà cho đôi trẻ. Họ trả 60%, tôi lo 40%.
Để đủ số tiền, tôi vét sạch một nửa khoản tiết kiệm cả đời và vay thêm hơn 100.000 NDT (khoảng 365 triệu đồng) từ anh chị.
Tôi nghĩ khi vào nhà mới, con sẽ hiểu mà phụ giúp mẹ trả nợ. Nhưng không, vợ chồng trẻ chỉ lo tận hưởng cuộc sống, mơ về những chuyến du lịch và em bé tương lai.
Còn tôi, một người già đã nghỉ hưu nhưng lại chưa bao giờ được nghỉ, tôi phải lao vào làm thêm để trả hết số tiền đã vay.
Ba việc làm thêm mỗi ngày
Từ sáng tới tối, tôi nhận đủ việc: buổi sáng nấu ăn, dọn dẹp cho một bà cụ 72 tuổi; buổi chiều làm việc nhà cho một ông lão 78 tuổi; tối lại lo đưa đón cháu bé hàng xóm.
Tiền làm thêm mỗi tháng còn cao hơn lương hưu của tôi, nhưng thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.
Tôi còn thử viết bài chia sẻ cuộc sống lên mạng, coi đó như một nguồn thu nhập mới.
Cứ thế, suốt 2 năm, tôi sống trong guồng quay làm việc và trả nợ. Cho đến khi món nợ cuối cùng được thanh toán, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến du lịch bất ngờ và cú sốc 175 triệu
Tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi, thì con dâu đề nghị đưa tôi đi du lịch một tuần để "bù đắp". Tôi cảm động, nghĩ con hiểu chuyện.
Nhưng rồi tôi choáng váng khi thấy cách chi tiêu của vợ chồng trẻ: khách sạn phải đổi sang loại đắt nhất, bữa ăn phải chọn quán sang, quần áo thì mua không mặc cả.
Trên đường về, tôi vô tình nghe họ nói chuyến đi tiêu hết 50.000 NDT (khoảng 182 triệu đồng), gần bằng cả năm lương hưu của tôi.
Hóa ra, tiền không phải chúng bỏ ra, mà là do bố mẹ vợ thanh toán. Tôi chợt nhận ra, mình đã hy sinh và vất vả quá nhiều cho những người chưa thực sự hiểu giá trị của đồng tiền.
Quyết định cho tuổi nghỉ hưu
Hơn 2 năm qua, tôi đã đánh đổi sức khỏe để trả nợ cho con. Giờ đây, tôi sẽ dừng lại.
Thay vì tiếp tục cày cuốc để tích cóp cho con trai, tôi chọn chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe và tận hưởng những ngày tháng còn lại. Bởi ở tuổi này, hạnh phúc thật sự chính là được sống cho mình.
Theo Toutiao
