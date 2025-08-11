Mới nhất
Chòm sao giỏi ngụy trang: Khi bề ngoài đánh lừa mọi ánh nhìn

Thứ hai, 10:31 11/08/2025
GĐXH - Trong thế giới 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sở hữu khả năng "ngụy trang" cảm xúc đến mức khó ai nhận ra bản chất thật.

Những chòm sao này có thể tỏ ra vui vẻ, hòa đồng hay lạnh lùng, kiêu kỳ… nhưng ẩn sâu lại là một con người hoàn toàn khác. Việc này đôi khi giúp họ bảo vệ bản thân, đạt được mục tiêu cá nhân, hoặc đơn giản là tránh rắc rối không đáng có.

Chòm sao Cự Giải: Nhạy bén nhưng khéo che giấu cảm xúc

Chòm sao Cự Giải vốn nổi tiếng với trực giác tinh tế và sự nhạy cảm đặc biệt, khiến người khác khó theo kịp những biến đổi trong cảm xúc của họ.

Chòm sao này thường nhanh chóng nắm bắt tâm trạng người đối diện, tỏ ra đồng thuận để duy trì hòa khí.

Đôi khi, họ chọn "giả trân" một chút chỉ để tránh mâu thuẫn hoặc bảo vệ người khác khỏi tổn thương.

Tuy nhiên, nếu Cự Giải nói quá nhiều về những gì đang xảy ra trong cuộc sống, họ dễ bị cuốn theo câu chuyện và vô tình khiến người khác tin tưởng hoàn toàn vào điều mình nói.

Chòm sao giỏi ngụy trang: Khi bề ngoài đánh lừa mọi ánh nhìn - Ảnh 1.

Đôi khi, Cự Giải chọn "giả trân" một chút chỉ để tránh mâu thuẫn hoặc bảo vệ người khác khỏi tổn thương. Ảnh minh họa

Chòm sao Xử Nữ: Lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong

Trong mắt người lạ, Xử Nữ toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần, dường như không muốn ai bước vào thế giới của mình. Thực chất, đây là chòm sao sở hữu nội tâm phong phú, giàu cảm xúc và đầy sáng tạo.

Họ thận trọng trong việc chia sẻ con người thật, đặc biệt khi ở môi trường xa lạ.

Chỉ khi ở cạnh gia đình, bạn thân hoặc người yêu, Xử Nữ mới bộc lộ sự nhiệt tình và yêu thích náo nhiệt.

Việc che giấu bản chất này hoàn toàn vô hại, đơn giản vì họ chưa đủ tin tưởng để mở lòng.

Chòm sao Song Ngư: Khéo léo trong lời nói, đôi khi "diễn" quá tay

Song Ngư thường bị gắn mác "hai mặt" không hẳn vì xấu tính, mà do tính cách thiếu quyết đoán và sở thích trò chuyện của chòm sao này.

Họ phản ứng nhanh với mọi tình huống, thậm chí có thể nói dối nhẹ nhàng để né câu hỏi khó hoặc kết thúc một câu chuyện.

Khả năng chuyển hướng đề tài khéo léo giúp Song Ngư giữ được sự thoải mái trong giao tiếp, nhưng nếu không kiểm soát, họ dễ bị cuốn vào việc thêm thắt, phóng đại chi tiết để câu chuyện hấp dẫn hơn.

Điều này đôi khi gây tổn thương cho người khác mà họ không lường trước.

Chòm sao giỏi ngụy trang: Khi bề ngoài đánh lừa mọi ánh nhìn - Ảnh 2.

Song Ngư thường bị gắn mác "hai mặt" không hẳn vì xấu tính, mà do tính cách thiếu quyết đoán và sở thích trò chuyện của chòm sao này. Ảnh minh họa

Chòm sao Thiên Bình: "Người hòa giải" với hình ảnh hoàn hảo

Chòm sao Thiên Bình yêu cái đẹp và luôn muốn xuất hiện thật hoàn hảo trong mắt mọi người.

Họ quan tâm sâu sắc đến cách người khác nhìn nhận mình, nên thường giữ hình ảnh chững chạc, khéo léo dung hòa mọi mâu thuẫn.

Tuy nhiên, sự "làm vừa lòng tất cả" đôi khi khiến họ bị coi là thiếu chính kiến. Thực chất, Thiên Bình ít khi thù dai, sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ và tiếp tục mối quan hệ.

Đằng sau vẻ ngoài tự tin ấy, họ cũng dễ bối rối khi gặp tình huống bất ngờ và thường cần sự định hướng từ người khác.

4 chòm sao khó đoán

Những chòm sao này không hẳn là giả dối, mà đơn giản họ biết cách ẩn giấu một phần bản thân để bảo vệ chính mình.

Hiểu được điều này, bạn sẽ thấy họ không hề khó đoán, chỉ là chưa đến lúc họ cho bạn thấy con người thật mà thôi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao nàyBị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.


Tin liên quan

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cùng chuyên mục

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.

Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêm

Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêm

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.

Cô gái từ chối phụng dưỡng vì cha mẹ thiên vị con trai, tòa yêu cầu cưỡng chế

Cô gái từ chối phụng dưỡng vì cha mẹ thiên vị con trai, tòa yêu cầu cưỡng chế

Gia đình - 17 giờ trước

Cho rằng chỉ anh trai được hưởng mọi ưu ái mới phải nuôi cha mẹ già, cô Trương kiên quyết cự tuyệt việc đóng tiền phụng dưỡng, khiến tòa án phải yêu cầu cưỡng chế.

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. 9 kỹ năng sống dưới đây sẽ giúp con biết tự chăm sóc bản thân, ứng phó thông minh trước thử thách và sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào.

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Có những con giáp khi đã trao tim thì chỉ muốn ở bên người mình yêu 24/7.

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trên hành trình chinh phục thành công đầy chông gai và thử thách, những cung hoàng đạo này là người bạn đồng hành không chỉ hỗ trợ bạn về công việc mà còn truyền cho bạn động lực, sự tự tin và tinh thần chiến đấu.

Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi

Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi

Gia đình - 1 ngày trước

Người chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.

'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

Gia đình - 1 ngày trước

Chuyện một chàng trai cảm kích vì cán bộ xã giúp anh thoát khỏi cái tên "Thù Hận" khơi cuộc thảo luận của cư dân mạng về chuyện đặt tên có ý nghĩa tiêu cực cho con.

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Gia đình - 1 ngày trước

Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, những cung hoàng đạo này để ý đến từng lời nói, từng hành động của nửa kia. Sự nhạy cảm này rất dễ khiến họ bị tổn thương.

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Gia đình

Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Gia đình
Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chuyện vợ chồng
Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Gia đình
4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

Gia đình

Top