Hé lộ tần suất 'yêu' có thể giúp giảm nguy cơ ung thư
GĐXH - Tần suất quan hệ tình dục từ lâu đã được cho là có liên quan đến sức khỏe tuyến tiền liệt ở nam giới. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc xuất tinh thường xuyên – dù thông qua quan hệ tình dục hay các hình thức khác – có thể liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng mối liên hệ này vẫn cần được hiểu một cách thận trọng.
Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ đáng chú ý
Theo thông tin từ Cleveland Clinic, trong nhiều năm qua các nhà khoa học đã tìm cách lý giải mối liên hệ giữa tần suất xuất tinh và nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.
Một nghiên cứu lớn công bố năm 2016 trên tạp chí European Urology đã theo dõi gần 32.000 nam giới trong gần hai thập kỷ. Kết quả cho thấy những người xuất tinh ít nhất 21 lần mỗi tháng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn khoảng 20% so với nhóm chỉ xuất tinh 4–7 lần mỗi tháng.
Kết quả này khiến nhiều nhà khoa học chú ý và tiếp tục thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn về vai trò của hoạt động tình dục đối với sức khỏe nam giới.
Vì sao “chuyện ấy” có thể liên quan đến sức khỏe tuyến tiền liệt?
Tuyến tiền liệt là một cơ quan thuộc hệ sinh sản nam giới, nằm ở vị trí giao giữa đường sinh sản và đường tiết niệu. Tuyến này có vai trò sản xuất một phần tinh dịch và hỗ trợ quá trình vận chuyển tinh trùng khi xuất tinh.
Một giả thuyết được các nhà nghiên cứu đưa ra là trong tuyến tiền liệt có thể tích tụ các chất chuyển hóa hoặc các yếu tố gây viêm theo thời gian. Khi xuất tinh xảy ra, các chất này có thể được “giải phóng” một phần ra ngoài, giúp giảm nguy cơ tích tụ lâu dài.
Một nghiên cứu khác cũng đăng trên European Urology năm 2018 tiếp tục ghi nhận mối liên hệ tiềm năng giữa tần suất xuất tinh và sự phát triển của khối u tuyến tiền liệt.
Tuy vậy, các nhà khoa học lưu ý rằng đây chỉ là mối liên hệ mang tính quan sát. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu ghi nhận sự tương quan, nhưng chưa thể khẳng định xuất tinh nhiều chính là nguyên nhân trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư.
Các lợi ích sức khỏe khác của hoạt động tình dục
Theo bác sĩ tiết niệu Brad Gill, hoạt động tình dục không chỉ là một phần tự nhiên của đời sống mà còn mang lại nhiều lợi ích sinh lý.
Thứ nhất, quan hệ tình dục có thể được xem là một dạng vận động nhẹ giúp tăng nhịp tim và hỗ trợ hệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy hoạt động này có thể đốt cháy khoảng 100 calo, tương đương với một hình thức vận động vừa phải.
Thứ hai, khi quan hệ, cơ thể giải phóng các hormone như dopamine và endorphin – những chất dẫn truyền thần kinh giúp tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.
Ngoài ra, một số nghiên cứu còn ghi nhận rằng hoạt động tình dục có thể giúp giảm đau đầu hoặc giảm triệu chứng đau nửa đầu ở một số người, nhờ sự giải phóng các chất giảm đau tự nhiên của cơ thể.
Không nên xem tần suất quan hệ là “công thức phòng bệnh”
Dù các kết quả nghiên cứu khá đáng chú ý, các bác sĩ nhấn mạnh rằng không nên xem tần suất quan hệ tình dục như một “công thức” phòng ngừa ung thư.
Theo bác sĩ Brad Gill, yếu tố quan trọng nhất trong việc bảo vệ sức khỏe tuyến tiền liệt vẫn là khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo nam giới nên duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống cân bằng, tập luyện thể thao thường xuyên, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Nói cách khác, hoạt động tình dục có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định nguy cơ bệnh tật. Điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng một lối sống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe lâu dài.
8 lợi ích bất ngờ khi 'yêu' buổi sángPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Làm “chuyện ấy” vào buổi sáng có thực sự tốt như nhiều người vẫn truyền tai nhau? Không chỉ là khoảnh khắc thân mật trước khi bắt đầu ngày mới, chuyện phòng the vào sáng sớm còn được các chuyên gia đánh giá là có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng sự gắn kết vợ chồng.
'Yêu' lúc nào thăng hoa nhất?Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Buổi sáng hay buổi tối mới là thời điểm lý tưởng để “yêu”? Thực tế, không có một khung giờ hoàn hảo cho tất cả mọi người. Ham muốn và khả năng thăng hoa phụ thuộc vào hormone, nhịp sinh học, lối sống – và đặc biệt là độ tuổi.
Làm 'chuyện ấy' hàng ngày có hại không?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - “Bao nhiêu là đủ?” – câu hỏi tưởng như riêng tư này lại khiến không ít người băn khoăn khi nói về đời sống tình dục. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở hơn với chủ đề sức khỏe sinh sản, nhiều cặp đôi tự hỏi: làm “chuyện ấy” mỗi ngày có hại không?
Nghiên cứu tiết lộ điều mọi người thích nhất khi ân áiPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Khi nhắc đến chuyện phòng the, nhiều người thường nghĩ ngay đến khoảnh khắc thăng hoa. Thế nhưng một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Indiana (Mỹ) lại cho thấy điều khiến đa số cảm thấy hạnh phúc nhất khi ân ái không nằm ở cao trào, mà ở sự gần gũi và kết nối cảm xúc.
Đừng tìm 'thuốc tiên' kéo dài cuộc yêu, bí quyết chính ở điều nàyPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - “Kéo dài cuộc yêu” là cụm từ được tìm kiếm rất nhiều trên các diễn đàn gia đình và sức khỏe. Không ít người âm thầm tìm đến thuốc, thực phẩm chức năng với hy vọng cải thiện bản lĩnh phòng the. Thế nhưng, theo các chuyên gia, giải pháp bền vững nhất lại không nằm trong viên thuốc nào, mà nằm ngay ở sự giao tiếp giữa hai người.
Cách khơi gợi ham muốn, thổi bùng ngọn lửa yêu tuổi xế chiềuPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Tuổi tác có thực sự là rào cản của đời sống tình dục? Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi 60, 70 hay xa hơn, chuyện chăn gối nên “khép lại”. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định điều ngược lại: tuổi già vẫn có thể là giai đoạn thăng hoa nếu bạn biết cách khơi gợi ham muốn và duy trì kết nối.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mùa lạnh có làm đàn ông ‘yếu’ đi?Phòng the - 6 ngày trước
Thời tiết lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết trời lạnh còn ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Sau nhiều nghiên cứu, y khoa đã đưa ra kết luận rằng thời tiết ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục ví dụ như suy giảm tình dục trong mùa đông.
Người đàn ông giỏi 'chuyện ấy' thường có 4 tính cách nàyPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng chất lượng đời sống gối chăn phụ thuộc vào sức khỏe, kinh nghiệm hay sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra yếu tố quan trọng không kém: tính cách của người đàn ông.
Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biếtPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.
3 cách hâm nóng 'chuyện ấy' cho cặp đôiPhòng the - 1 tuần trước
Sau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.
Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biếtPhòng the
GĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.