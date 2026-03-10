Hé lộ tần suất 'yêu' có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ đáng chú ý

Theo thông tin từ Cleveland Clinic, trong nhiều năm qua các nhà khoa học đã tìm cách lý giải mối liên hệ giữa tần suất xuất tinh và nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu lớn công bố năm 2016 trên tạp chí European Urology đã theo dõi gần 32.000 nam giới trong gần hai thập kỷ. Kết quả cho thấy những người xuất tinh ít nhất 21 lần mỗi tháng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn khoảng 20% so với nhóm chỉ xuất tinh 4–7 lần mỗi tháng.

Kết quả này khiến nhiều nhà khoa học chú ý và tiếp tục thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn về vai trò của hoạt động tình dục đối với sức khỏe nam giới.

Ảnh minh họa

Vì sao “chuyện ấy” có thể liên quan đến sức khỏe tuyến tiền liệt?

Tuyến tiền liệt là một cơ quan thuộc hệ sinh sản nam giới, nằm ở vị trí giao giữa đường sinh sản và đường tiết niệu. Tuyến này có vai trò sản xuất một phần tinh dịch và hỗ trợ quá trình vận chuyển tinh trùng khi xuất tinh.

Một giả thuyết được các nhà nghiên cứu đưa ra là trong tuyến tiền liệt có thể tích tụ các chất chuyển hóa hoặc các yếu tố gây viêm theo thời gian. Khi xuất tinh xảy ra, các chất này có thể được “giải phóng” một phần ra ngoài, giúp giảm nguy cơ tích tụ lâu dài.

Một nghiên cứu khác cũng đăng trên European Urology năm 2018 tiếp tục ghi nhận mối liên hệ tiềm năng giữa tần suất xuất tinh và sự phát triển của khối u tuyến tiền liệt.

Tuy vậy, các nhà khoa học lưu ý rằng đây chỉ là mối liên hệ mang tính quan sát. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu ghi nhận sự tương quan, nhưng chưa thể khẳng định xuất tinh nhiều chính là nguyên nhân trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư.

Các lợi ích sức khỏe khác của hoạt động tình dục

Theo bác sĩ tiết niệu Brad Gill, hoạt động tình dục không chỉ là một phần tự nhiên của đời sống mà còn mang lại nhiều lợi ích sinh lý.

Thứ nhất, quan hệ tình dục có thể được xem là một dạng vận động nhẹ giúp tăng nhịp tim và hỗ trợ hệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy hoạt động này có thể đốt cháy khoảng 100 calo, tương đương với một hình thức vận động vừa phải.

Thứ hai, khi quan hệ, cơ thể giải phóng các hormone như dopamine và endorphin – những chất dẫn truyền thần kinh giúp tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn ghi nhận rằng hoạt động tình dục có thể giúp giảm đau đầu hoặc giảm triệu chứng đau nửa đầu ở một số người, nhờ sự giải phóng các chất giảm đau tự nhiên của cơ thể.

Không nên xem tần suất quan hệ là “công thức phòng bệnh”

Dù các kết quả nghiên cứu khá đáng chú ý, các bác sĩ nhấn mạnh rằng không nên xem tần suất quan hệ tình dục như một “công thức” phòng ngừa ung thư.

Theo bác sĩ Brad Gill, yếu tố quan trọng nhất trong việc bảo vệ sức khỏe tuyến tiền liệt vẫn là khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nam giới nên duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống cân bằng, tập luyện thể thao thường xuyên, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nói cách khác, hoạt động tình dục có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định nguy cơ bệnh tật. Điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng một lối sống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe lâu dài.

8 lợi ích bất ngờ khi 'yêu' buổi sáng GĐXH - Làm “chuyện ấy” vào buổi sáng có thực sự tốt như nhiều người vẫn truyền tai nhau? Không chỉ là khoảnh khắc thân mật trước khi bắt đầu ngày mới, chuyện phòng the vào sáng sớm còn được các chuyên gia đánh giá là có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng sự gắn kết vợ chồng.