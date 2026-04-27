Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Bệnh viện Mắt VISI (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp tổn thương mắt nghiêm trọng do ong ruồi chích trực tiếp vào nhãn cầu.

Bệnh nhân là chị Nguyễn. T.T.A (37 tuổi ở Bến Tre), qua khai thác bệnh sử, vào khoảng 17h00 chiều, khi đang trên đường đón con đi học, một con ong ruồi bất ngờ bay thẳng vào mắt. Ban đầu, bệnh nhân chỉ cảm thấy mắt cộm nhẹ như có dị vật. Tuy nhiên, sau khi về nhà, các triệu chứng xuất hiện ngày càng rõ rệt như xốn mắt, đau nhức, chảy nước mắt liên tục, thị lực giảm nhanh và vùng mắt sưng phù.

Dù đã đến một số phòng khám tư nhân nhỏ để xử lý, tình trạng không cải thiện. Nhận thấy dấu hiệu bất thường kéo dài, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Mắt VISI theo lời tư vấn của người quen để được thăm khám.

Hình ảnh ngòi nọc ong (kim) dài gần 2mm ghim thẳng vào mắt người bệnh. Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện, BSCKII Trần Bá Kiền đã trực tiếp thăm khám, ghi nhận thị lực mắt phải của bệnh nhân vẫn đạt 10/10, trong khi mắt trái (mắt bị ong đốt) chỉ còn 3/10, xuất hiện tình trạng đồng tử giãn lớn 7mm, mống mắt teo, mất sắc tố và xuất hiện tủa sau giác mạc.

Đáng chú ý, bác sĩ phát hiện một dị vật là ngòi nọc ong dài khoảng 2 mm đâm xuyên qua giác mạc và cắm vào tiền phòng mắt.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật khẩn cấp.



BSCKII Trần Bá Kiền trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy dị vật. Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật lấy dị vật đặc biệt này do BSCKII Trần Bá Kiền trực tiếp thực hiện, đã lấy toàn bộ ngòi nọc ong ra ngoài thành công, đồng thời bảo tồn được thể thủy tinh và các cấu trúc nội nhãn quan trọng.



Ảnh BSCKI Hồ Thị Mai đang tái khám lại cho bệnh nhân sau khi điều trị. Ảnh BVCC

BSCKII Trần Bá Kiền chia sẻ: "Ong hoặc một số côn trùng có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng không chỉ do dị vật xuyên vào nhãn cầu mà còn bởi độc tố từ nọc, làm tăng nguy cơ viêm nội nhãn, tổn thương giác mạc, mống mắt và suy giảm thị lực nếu không được xử trí kịp thời".

BS Kiền khuyến cáo, khi bị ong hoặc côn trùng đốt vào mắt, người dân tuyệt đối không tự dụi mắt hay cố lấy dị vật tại nhà. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức kéo dài, nhìn mờ, chảy nước mắt liên tục hoặc sưng đỏ bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám sớm’’.

