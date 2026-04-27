Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Bệnh viện Mắt VISI (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp tổn thương mắt nghiêm trọng do ong ruồi chích trực tiếp vào nhãn cầu.
Bệnh nhân là chị Nguyễn. T.T.A (37 tuổi ở Bến Tre), qua khai thác bệnh sử, vào khoảng 17h00 chiều, khi đang trên đường đón con đi học, một con ong ruồi bất ngờ bay thẳng vào mắt. Ban đầu, bệnh nhân chỉ cảm thấy mắt cộm nhẹ như có dị vật. Tuy nhiên, sau khi về nhà, các triệu chứng xuất hiện ngày càng rõ rệt như xốn mắt, đau nhức, chảy nước mắt liên tục, thị lực giảm nhanh và vùng mắt sưng phù.
Dù đã đến một số phòng khám tư nhân nhỏ để xử lý, tình trạng không cải thiện. Nhận thấy dấu hiệu bất thường kéo dài, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Mắt VISI theo lời tư vấn của người quen để được thăm khám.
Tại Bệnh viện, BSCKII Trần Bá Kiền đã trực tiếp thăm khám, ghi nhận thị lực mắt phải của bệnh nhân vẫn đạt 10/10, trong khi mắt trái (mắt bị ong đốt) chỉ còn 3/10, xuất hiện tình trạng đồng tử giãn lớn 7mm, mống mắt teo, mất sắc tố và xuất hiện tủa sau giác mạc.
Đáng chú ý, bác sĩ phát hiện một dị vật là ngòi nọc ong dài khoảng 2 mm đâm xuyên qua giác mạc và cắm vào tiền phòng mắt.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật khẩn cấp.
BSCKII Trần Bá Kiền trực tiếp thực hiện phẫu thuật lấy dị vật. Ảnh BVCC
Ca phẫu thuật lấy dị vật đặc biệt này do BSCKII Trần Bá Kiền trực tiếp thực hiện, đã lấy toàn bộ ngòi nọc ong ra ngoài thành công, đồng thời bảo tồn được thể thủy tinh và các cấu trúc nội nhãn quan trọng.
Ảnh BSCKI Hồ Thị Mai đang tái khám lại cho bệnh nhân sau khi điều trị. Ảnh BVCC
BSCKII Trần Bá Kiền chia sẻ: "Ong hoặc một số côn trùng có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng không chỉ do dị vật xuyên vào nhãn cầu mà còn bởi độc tố từ nọc, làm tăng nguy cơ viêm nội nhãn, tổn thương giác mạc, mống mắt và suy giảm thị lực nếu không được xử trí kịp thời".
BS Kiền khuyến cáo, khi bị ong hoặc côn trùng đốt vào mắt, người dân tuyệt đối không tự dụi mắt hay cố lấy dị vật tại nhà. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức kéo dài, nhìn mờ, chảy nước mắt liên tục hoặc sưng đỏ bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám sớm’’.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêmY tế - 1 ngày trước
Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúcY tế - 1 tuần trước
"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.
Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dượcSống khỏe - 1 tuần trước
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phíSống khỏe - 1 tuần trước
Hơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.
Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti TốpSống khỏe - 1 tuần trước
Sự cố xảy ra trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi một du khách Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu trên đường lên đỉnh đảo Ti Tốp. Kíp y tế thường trực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánhY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Người bệnh nữ 70 tuổi vô tình ăn phải gói chống ẩm trong túi bánh, dẫn đến rối loạn tiêu hóa chỉ sau vài giờ.
Vận động viên đổ gục, ngừng tim ngay trên đường chạy khi cách vạch đích 10mY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu kịp thời một vận động viên ngừng tim ngay trên đường chạy. Bác sĩ khuyến cáo, người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế.
Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổY tế - 2 tuần trước
Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.
Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người ViệtY tế - 2 tuần trước
GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.
Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sốngY tế
GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.