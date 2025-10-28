Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?
GĐXH - Nghiên cứu cho thấy, xuất tinh ở nữ giới là một lượng nhỏ chất lỏng màu trắng tiết ra ngay trước khi “lên đỉnh” và nó có tất cả các đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt (tức là nó không phải là nước tiểu).
Trước đây, các nhà nghiên cứu đã nghĩ rằng, có điều gì đó không ổn khi phụ nữ "xuất tinh" trong quá trình quan hệ hoặc chịu kích thích tình dục. Tuy nhiên, vấn đề này được bác bỏ bởi các nhà nghiên cứu hiện nay và họ khẳng định việc nữ giới "xuất tinh" là một chuyện bình thường.
Theo ISSM (Hội Y học tình dục quốc tế), trong quá trình quan hệ tình dục có từ 1% - 50% nữ giới phóng tinh. Một số nhà nghiên cứu tin rằng, toàn bộ nữ giới đều đã có phóng tinh khi giao hợp, nhưng một số người không nhận thấy điều đó. Điều này có thể là do họ không biết được hiện tượng này hoặc do tinh dịch thay vì xuất ra ngoài niệu đạo thì chảy ngược vào bàng quang.
Trong một cuộc nghiên cứu thực hiện trên 233 nữ giới đã chỉ ra rằng:
14% nữ giới cho biết họ khi lên đỉnh đã "xuất tinh".
54% nữ giới cho biết ít nhất một lần họ đã "xuất tinh".
Trong 1 nghiên cứu riêng biệt được công bố trên tạp chí The Journal of Medicine, các chuyên gia đã chứng minh hiện tượng xuất tinh nữ là hoàn toàn bình thường, không hề có sự khác biệt nào trong đặc điểm giới tính.
Một số nhà nghiên cứu tin rằng, việc phụ nữ "xuất tinh" có công năng quan trọng trong quá trình thụ thai. Họ tin rằng đường fructose và PSA có trong tinh dịch do nữ giới tiết ra khi "xuất tinh" sẽ giúp tinh trùng dễ dàng di chuyển đến trứng hơn. Từ đó, giúp quá trình thụ tinh diễn ra thuận lợi hơn.
Tóm lại, phụ nữ "xuất tinh" là một hiện tượng bình thường về sinh lý. Sự thật là nữ giới vẫn có thể có một cuộc sống tình dục hoàn hảo dù xảy ra hiện tượng "xuất tinh" hay không. Điều quan trọng là nữ giới thấy thăng hoa và thoải mái khi quan hệ.
