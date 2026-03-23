Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

Thứ hai, 13:07 23/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hiểu rõ cách tính lãi vay mua nhà giúp người vay chủ động tài chính và lựa chọn gói vay phù hợp. Hiện nay, đa số ngân hàng áp dụng phương pháp tính lãi theo dư nợ giảm dần.

Khi vay  mua nhà, khoản tiền phải trả hàng tháng bao gồm tiền gốc và tiền lãi. Trong đó, tiền gốc được chia đều theo thời gian vay, còn tiền lãi được tính trên số dư nợ thực tế còn lại.

Cụ thể, số tiền phải trả mỗi tháng được tính theo công thức:

Tổng tiền trả hàng tháng = Tiền gốc + Tiền lãi

Trong đó:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu ÷ Tổng số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu × Lãi suất tháng

Từ tháng thứ 2 trở đi, tiền lãi được tính trên dư nợ còn lại sau khi đã trừ phần gốc đã trả

Như vậy, số tiền lãi sẽ giảm dần theo thời gian, do dư nợ ngày càng thấp. Đây là phương thức phổ biến giúp người vay giảm áp lực tài chính về lâu dài.

Bên cạnh cách tính lãi, người vay cần lưu ý đến các yếu tố quan trọng khi lựa chọn khoản vay. Trước hết là lãi suất thường dao động từ 6% đến 11%/năm trong giai đoạn ưu đãi. Sau thời gian này, lãi suất sẽ thả nổi, được tính bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ khoảng 3–3,5%/năm.

Ngoài ra, hạn mức vay thường đạt 80–85% giá trị tài sản thế chấp, trong khi thời hạn vay khá linh hoạt, từ 3 năm đến tối đa 25 năm. Thời hạn vay dài giúp giảm số tiền phải trả mỗi tháng, nhưng tổng lãi phải trả sẽ cao hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị, người vay nên cân nhắc kỹ khả năng tài chính, lựa chọn thời hạn và hạn mức vay hợp lý, đồng thời yêu cầu  ngân hàng tư vấn chi tiết về phương án trả nợ để tránh rủi ro trong dài hạn.

Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng mạnh: Bảng thống kê chi tiết các ngân hàng mới nhất

GĐXH - Lãi suất vay mua nhà đang ghi nhận đợt tăng mạnh nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Từ mức phổ biến 6–8%/năm, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lên 12–14%/năm chỉ trong thời gian ngắn, khiến áp lực tài chính với người mua nhà tăng đáng kể.

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: Cơ hội mở rộng, vay có dễ hơn không?

GĐXH - Từ ngày 10/10, lãi suất vay ưu đãi để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội chính thức giảm còn 5,4%/năm theo Nghị định 261/2025. Mức này thấp hơn đáng kể so với 6,6%/năm quy định tại Nghị định 100/2024 trước đó.

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?

Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?

Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng mạnh: Bảng thống kê chi tiết các ngân hàng mới nhất

Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng mạnh: Bảng thống kê chi tiết các ngân hàng mới nhất

Ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... đồng loạt phát thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng từ 1/3/2026

Ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... đồng loạt phát thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng từ 1/3/2026

Bắt buộc dùng tài khoản ngân hàng chính chủ để đăng ký hộ kinh doanh từ 1/3/2026

Bắt buộc dùng tài khoản ngân hàng chính chủ để đăng ký hộ kinh doanh từ 1/3/2026

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 29/3/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày cả loạt khách hàng

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 29/3/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày cả loạt khách hàng

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.

15 chợ tại Hà Nội có quy mô tới 200 hộ kinh doanh buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027

15 chợ tại Hà Nội có quy mô tới 200 hộ kinh doanh buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027

GĐXH - Theo Kế hoạch của UBND TP Hà Nội, "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 4 buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027 theo lộ trình.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23 - 29/3/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23 - 29/3/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện liên tục

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).

Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (23/3): Ngân hàng và 'chợ đen' hôm nay điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Sáng 23/3, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 99,5 điểm.

SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

GĐXH - SUV hạng A Toyota Raize 2026 với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung phiên bản mang phong cách thể thao, đồng thời tiếp tục duy trì lợi thế về giá trong phân khúc.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 23 - 29/3/2026): Số lượng khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 23 - 29/3/2026): Số lượng khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/3/2026

23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026

23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026

Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda đẹp sang trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch, rẻ hơn SH Mode, Air Blade khiến thị trường xôn xao

Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda đẹp sang trang bị phanh ABS, TCS, màn hình TFT 5 inch, rẻ hơn SH Mode, Air Blade khiến thị trường xôn xao

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

