Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

Khi vay mua nhà, khoản tiền phải trả hàng tháng bao gồm tiền gốc và tiền lãi. Trong đó, tiền gốc được chia đều theo thời gian vay, còn tiền lãi được tính trên số dư nợ thực tế còn lại.

Cụ thể, số tiền phải trả mỗi tháng được tính theo công thức:

Tổng tiền trả hàng tháng = Tiền gốc + Tiền lãi

Trong đó:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu ÷ Tổng số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu × Lãi suất tháng

Từ tháng thứ 2 trở đi, tiền lãi được tính trên dư nợ còn lại sau khi đã trừ phần gốc đã trả

Như vậy, số tiền lãi sẽ giảm dần theo thời gian, do dư nợ ngày càng thấp. Đây là phương thức phổ biến giúp người vay giảm áp lực tài chính về lâu dài.

Bên cạnh cách tính lãi, người vay cần lưu ý đến các yếu tố quan trọng khi lựa chọn khoản vay. Trước hết là lãi suất thường dao động từ 6% đến 11%/năm trong giai đoạn ưu đãi. Sau thời gian này, lãi suất sẽ thả nổi, được tính bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ khoảng 3–3,5%/năm.

Ngoài ra, hạn mức vay thường đạt 80–85% giá trị tài sản thế chấp, trong khi thời hạn vay khá linh hoạt, từ 3 năm đến tối đa 25 năm. Thời hạn vay dài giúp giảm số tiền phải trả mỗi tháng, nhưng tổng lãi phải trả sẽ cao hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị, người vay nên cân nhắc kỹ khả năng tài chính, lựa chọn thời hạn và hạn mức vay hợp lý, đồng thời yêu cầu ngân hàng tư vấn chi tiết về phương án trả nợ để tránh rủi ro trong dài hạn.

