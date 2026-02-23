Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng mạnh: Bảng thống kê chi tiết các ngân hàng mới nhất

Lãi suất vay mua nhà nhóm ngân hàng quốc doanh

Tại các ngân hàng có vốn Nhà nước, mặt bằng lãi suất đã tăng rõ rệt:

Nếu như trước đây, lãi suất cho vay mua nhà tại Vietcombank chỉ khoảng 6% cố định 12 tháng và 7% cho 24 tháng thì hiện nay đã tăng lên từ 9,6%/năm trở lên với khoản vay mua căn hộ, nhà phố đã có sổ hoặc hợp đồng mua bán.

VietinBank có mức lãi suất cố định 24 tháng trên 12%/năm.

Trước đó lãi suất cho vay mua nhà tại ngân hàng BIDV chỉ dao động 6,5–8%/năm thì hiện nay đã tăng lên 9,7% trong 6 tháng đầu, 10% trong 12 tháng, 13,5% trong 18 tháng

Agribank hiện nay có mức lãi suất vay mua nhà năm 2026 là 8% trong 6 tháng, 8,5% trong 12 tháng và 9,8% nếu cố định 18 tháng

Đáng chú ý, lãi suất nhóm quốc doanh hiện ngang bằng, thậm chí cao hơn một số ngân hàng tư nhân – trái ngược xu hướng trước đây vốn luôn thấp nhất thị trường.

Lãi suất vay mua nhà nhóm ngân hàng tư nhân

Khối ngân hàng tư nhân cũng duy trì mặt bằng cao. Cụ thể, MB Bank có mức lãi suất 9–9,5% nếu cố định 12–24 tháng. Ngân hàng VIB ở mức 9,9–12%; ACB dao động từ 9,5–10,5%, Techcombank từ 8,5–9,5% đối với gói vay từ 6–12 tháng. Một số ngân hàng như LPBank, BVBank, Sacombank tăng thêm 1,2–2 điểm phần trăm. Lãi suất thả nổi phổ biến: 11–15%/năm, tùy ưu đãi và biên độ.

Mặt bằng lãi suất vay mua nhà đang ở mức cao nhất trong hai năm qua. Người mua nhà cần tính toán kỹ khả năng trả nợ, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng bất động sản không còn được ưu tiên như trước.