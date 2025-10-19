Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: Cơ hội mở rộng, vay có dễ hơn không?

Lãi giảm, vay cũ cũng được hưởng ưu đãi

Nghị định 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đồng thời thí điểm nhiều cơ chế mới theo Nghị quyết 201/2025/QH15. Điểm đáng chú ý, lãi vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho các mục đích như mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng, sửa chữa nhà, mua nhà dành cho lực lượng vũ trang… được cố định ở mức 5,4%/năm.



Các khoản vay đã ký trước ngày 10/10/2025 cũng được điều chỉnh giảm lãi đối với dư nợ hiện có và dư nợ quá hạn (nếu có).

Động thái này được đánh giá là bước đi thể hiện rõ chủ trương hỗ trợ người thu nhập thấp an cư, đồng thời tạo cú hích cho chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Chính phủ đang thực hiện.

Chính sách tín dụng mới, với loạt cơ chế đặc thù về đất đai và nguồn vốn trong Nghị quyết 201/2025/QH15, đang tạo nên "cú hích" đáng kể cho thị trường nhà ở xã hội, gỡ khó nguồn cung, mở khóa dòng vốn cho người mua nhà. Hệ sinh thái hỗ trợ được toàn diện hơn, thực chất hơn, thay vì chỉ dừng ở những cam kết trên giấy.

Chương trình vay ưu đãi lần này hướng tới đúng những nhóm đang thực sự cần một chỗ ở ổn định để an tâm làm việc và lập nghiệp. Đó là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần hỗ trợ nhà ở; là người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân khu công nghiệp, người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã; là sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức; và cả hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực thường xuyên gánh chịu thiên tai, biến đổi khí hậu. Tất cả những người vốn "chạm cửa nhà ở" nhưng khó tự xoay xở bằng vay thương mại, giờ có thêm cơ hội rõ ràng và khả thi hơn.



Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc, góp phần tăng nguồn cung, ổn định thị trường và giúp nhiều gia đình "chạm tới giấc mơ an cư".

Nguồn vốn ưu đãi được dùng cho ba nhóm nhu cầu cụ thể gồm mua - thuê mua nhà ở xã hội, mua - thuê mua nhà dành cho lực lượng vũ trang, hoặc xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở. Nói cách khác, chính sách không chỉ hỗ trợ người dân mua được căn hộ mơ ước, mà còn tạo điều kiện giúp họ "giữ mái nhà" trước xuống cấp, thiên tai hay hoàn cảnh khó khăn.

Với lãi suất giảm, điều kiện được nới, thủ tục ngày càng siết chặt khâu minh bạch, chính sách lần này được kỳ vọng chạm đúng nhu cầu thật để giấc mơ an cư không còn xa tầm với của những người đang ngày ngày mưu sinh trong các khu công nghiệp, văn phòng, doanh trại và vùng quê bão lũ.

Mở rộng đối tượng

Một thay đổi lớn khác là mức trần thu nhập được xét duyệt mua/thuê nhà ở xã hội đã được nâng lên. Cụ thể, thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng đổi với người độc thân; 40 triệu đồng/tháng đổi với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Giấc mơ an cư của người lao động đang được tiếp thêm động lực mạnh mẽ khi các rào cản về điều kiện mua nhà được gỡ bỏ.

Tại Nghệ An, đại diện NHCSXH cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025 đã giải ngân 96 tỷ đồng cho 175 khách hàng. Tổng dư nợ chương trình đến 30/9 là 485 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu chương trình đến nay đã cho vay hơn 722 tỉ đồng, hỗ trợ người dân xây mới, cải tạo hoặc mua 1.742 căn nhà.

Trên cả nước, NHCSXH ghi nhận tổng dư nợ đạt 19.526 tỷ đồng với hơn 50.000 khách hàng đang vay.

Cũng theo NHCSXH, thủ tục vay tiếp tục được ủy thác xuống xã, phường, thị trấn, đi kèm hướng dẫn từ các tổ tiết kiệm vay vốn. Quy trình được cam kết công khai, minh bạch, ưu tiên đúng đối tượng như: người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng mạnh tại các đô thị lớn, Nghị định 261/2025/NĐ-CP đã kịp thời "nới trần" thu nhập để xét mua và thuê mua nhà ở xã hội. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm mở rộng cánh cửa an cư cho người thu nhập thấp và cả nhóm thu nhập trung bình những người lâu nay đứng giữa lằn ranh "không nghèo để được hỗ trợ, không đủ giàu để tự mua nhà".

