Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai?

Thứ tư, 08:55 04/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quốc Trường - mỹ nam từng nổi tiếng với vai diễn Vũ trong phim "Về nhà đi con" mới đây bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh. Thực tế, câu chuyện không như tin đồn.

"Chị đại" Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.

Trong một buổi livestream mới đây, Quốc Trường đã có màn tặng bánh ngọt với phông nền lễ vu quy khiến khán giả nghĩ đó là cách cầu hôn người đẹp. Tuy nhiên, đó là một tiết mục diễn nhỏ tạo không khí vui vẻ của 2 người. Tuy nhiên, sự việc này cũng khiến khán giả quan tâm đến thân thế của nam diễn viên.

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai? - Ảnh 2.

Quốc Trường thời gian gần đây gây chú ý khi livestream cùng Ngọc Trinh.

Quốc Trường nổi tiếng như thế nào?

Quốc Trường từng khiến khán giả miền Bắc mê mẩn khi vào vai Vũ – chồng Thư (Bảo Thanh) trong phim "Về nhà đi con". Trước khi Bắc tiến, anh đã nổi bật với biệt danh "vua phim miền Tây". Xuất thân từ nghề người mẫu, đến năm 2008, Quốc Trường bắt đầu tham gia đóng phim. Phải mất 10 năm, nam diễn viên quê Cần Thơ mới để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả qua vai diễn trong phim Gạo nếp gạo tẻ (2018), sau đó là một số phim điện ảnh như: Đôi mắt âm dương, Bẫy ngọt ngào, Chị ngã em nâng.

Dù đóng nhiều phim nhưng với "Về nhà đi con" – một dự án của VFC, Quốc Trường mới thực sự nổi bật. Tuy nhiên, sau đó khi chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Quốc Trường trải lòng về việc không có thời gian Bắc tiến đóng phim VFC. "Hiện tại, Quốc Trường không có thời gian như hồi đóng phim "Về nhà đi con". Tôi bận kinh doanh và phải quản lý nhiều việc nên chắc rất khó sắp xếp được thời gian cho những bộ phim truyền hình dài hơi. Vậy nên, tôi chỉ nhận phim khi cân đối được lịch làm việc của mình", Quốc Trường chia sẻ.

Đời thực, Quốc Trường không chỉ có công việc diễn xuất mà còn là một doanh nhân trong lĩnh vực nhà hàng mì cay. Theo chia sẻ của anh, nguyên nhân đầu tiên khiến anh tham gia lĩnh vực kinh doanh này là do bạn bè rủ rê, đồng thời anh vốn có sẵn niềm đam mê buôn bán.

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai? - Ảnh 3.

Nam diễn viên từng nổi tiếng với phim "Về nhà đi con" của VFC,

Khoảng năm 2016, một người bạn làm đầu bếp trong nhóm sáng tạo ra món mì cay 7 cấp độ theo phong cách Hàn Quốc nhưng không có vốn mở quán. Biết chuyện, Quốc Trường cùng hai người bạn khác đã góp vốn mở quán đầu tiên.

Dù không nói ra, đây có thể là phương án dự phòng của Quốc Trường nếu anh không thành công với nghề diễn viên. Tuy nhiên, nghề "tay trái" này lại mang đến nguồn thu ổn định và giúp anh nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Trong những năm qua, anh bận rộn khai trương các nhà hàng mới. Chính công việc kinh doanh thuận lợi đã giúp nam diễn viên sinh năm 1988 trở nên giàu có, phát triển bản thân và báo hiếu được ba mẹ.

Đời thực giàu sang, hiếu thảo của Quốc Trường

Quốc Trường hiện là một nghệ sĩ có điều kiện kinh tế tốt trong làng giải trí phía Nam. Khi liệt kê tài sản của chàng diễn viên gốc miền Tây, khán giả khá bất ngờ nhưng thực tế lại xứng đáng với nỗ lực của anh.

Được biết, Quốc Trường là chủ nhân của một căn biệt thự rộng 305 m² gần khu Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Ngoài căn biệt thự có giá trị "khủng", nam diễn viên còn là một "tay chơi hàng hiệu" với vô số món đồ xa xỉ như nhẫn kim cương và xế hộp.

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai? - Ảnh 4.

Quốc Trường ở đời thực còn là một doanh nhân ngành thực phẩm,

Bên cạnh đó, anh còn xây tặng bố mẹ một căn biệt thự rộng 700 m² ở Cần Thơ, trị giá hơn 25 tỷ đồng, riêng nội thất đã lên tới 10 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, anh từng chia sẻ hình ảnh bên trong căn biệt thự 3 tầng hoành tráng gồm 7 phòng ngủ, phòng gym và khu vực giải trí. Sức chứa của biệt thự có thể lên đến hơn 100 người. Khu vườn được anh cải tạo thành nơi thư giãn, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.

Đây là thành quả lớn của Quốc Trường, mang lại cho anh cảm giác mãn nguyện sau những năm tháng vất vả. Nhắc lại thời thơ ấu nghèo khó, nam diễn viên Về nhà đi con bùi ngùi nói: "Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt, ánh mắt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn của mẹ. Khi tôi học cấp một, gia đình sống trong một xóm chợ cũ ở Cần Thơ. Từ nhỏ, tôi quen với mùi hôi của rác rưởi xung quanh".

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai? - Ảnh 5.

Quốc Trường từng gây chú ý khi xây nhà cho bố mẹ.

Vì ánh mắt khắc khổ, đôi tay chai sạn của mẹ, Quốc Trường quyết tâm thay đổi bản thân, lao động kiếm tiền để báo hiếu. Năm 2019, anh đã xây biệt thự trị giá 25 tỷ đồng tặng cha mẹ và lo cho họ cuộc sống an vui, đủ đầy tuổi già. Hiện tại, Quốc Trường chỉ còn "nợ" mẹ một nàng dâu. Anh vẫn chia sẻ rằng: "Nếu gặp được người phù hợp, tôi sẽ cưới luôn". Nam diễn viên gốc miền Tây khẳng định không thích mập mờ trong chuyện tình cảm.

Vào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận "cơn mưa" lời khen từ chuyên giaVào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận 'cơn mưa' lời khen từ chuyên gia

GĐXH - Không còn hình ảnh công tử giàu có trong các phim trước, lần này Quốc Trường gây sốt khi nên duyên cùng Lê Khánh và anh có nghề mới là bác sĩ thẩm mỹ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Xem - nghe - đọc - 14 phút trước

GĐXH - Trong tập 17 "Không giới hạn", Khải Phong đã thuê người đến đánh Lam Anh rồi ra mặt giả vờ giải cứu cô nhân cơ hội thổ lộ tình cảm.

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ

Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hồng Nhung VOV xinh đẹp, nổi tiếng và độc thân ở tuổi 35. Cô tiết lộ từng có một mối tình đẹp nhưng lại không đi đến hôn nhân. Với cô, đó không đồng nghĩa với thất bại mà đôi khi là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.

Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểm

Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểm

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.

Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82

Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi U90, khi Khánh Ly đã đi qua gần trọn một thế kỷ biến động của lịch sử, bà chọn kể lại cuộc đời mình bằng một cuốn sách không phải hồi ký, cũng không hẳn tự truyện.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Huỳnh Bích Thoại - nữ sinh quê Vĩnh Long, gây tiếc nuối khi quyết định rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025.

Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏ

Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã có một đám hỏi trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả.

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Giải trí
MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

Giải trí
Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa
Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82

Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top